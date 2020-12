L’opposition béninoise réclame plus de démocratie

Le Bénin s’est doté le 11 décembre 1990 d’une nouvelle Constitution, quelques mois après sa conférence nationale, la première en Afrique. Et c’est cette Constitution qui a donné au Bénin sa réputation de modèle démocratique. Selon l’ancien député Jean Alexandre Hountondji, un des organisateurs, la Constitution béninoise a bien résisté : « Les mesures essentielles qui ont été mises en place pour préserver cette Constitution ont tenu pendant 30 ans. » Puis l’opposant enchaîne : « Mais ceux qui sont là ont fait une révision opportuniste. »

C’est une pierre dans le jardin du président Patrice Talon. Il y a un an, et pour la première fois, la Constitution a été révisée sur recommandations du dialogue politique organisé au lendemain des législatives. Les acteurs du colloque de l’opposition ont dénoncé l’absence de consensus autour du projet de révision alors que l’élection présidentielle est prévue pour le mois d’avril 2021.

Pour J.A. Hountondji, « ce que nous demandons est clair : c’est de rétablir les acquis démocratiques et qu’avant l’élection présidentielle, on revienne à l’esprit et à la lettre de la Constitution du 11 décembre 1990. »

Le colloque se dit conforté par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples qui, le 4 décembre, a rendu une décision dans ce sens. Une décision qui n’a pas été du goût du gouvernement. Alain Orounla, ministre porte-parole, explique que le socle de la Constitution n’a pas été touché.

En clôturant les travaux de ce colloque de l’opposition, Amissétou Affo Djobo, organisatrice en chef, a lancé à ses invités : « Camarades de lutte, ce qui nous attend désormais est un combat. »