Lorsque D. Trump fait chanter le Pentagone…

«Oui, le Président est sérieux sur ce point», a indiqué K. McEnany face aux journalistes. Le 1er décembre, D. Trump a écrit sur Twitter que la section 230 présentait une menace pour la sécurité nationale et les élections. «La section 230, qui est un cadeau d’immunité accordé par les États-Unis aux Big Tech […] représente une grave menace pour notre sécurité nationale et l’intégrité des élections», a-t-il déclaré.

La section en question permet aux sites hébergeurs (et non éditeurs, comme les médias), et tout particulièrement aux réseaux sociaux, de ne pas être tenus responsables des contenus publiés par leurs utilisateurs et de mettre en œuvre une politique éditoriale à leur égard.

Le département US à la Justice avait précédemment soumis au Congrès des propositions d’amendements à la section 230, visant à lutter contre une éventuelle censure sur les réseaux sociaux. L’administration propose de traduire les réseaux sociaux en justice, y compris pour censure.

En mai, le Président sortant avait déjà signé un décret affaiblissant les protections juridiques des réseaux sociaux. Le décret a été promulgué après que Twitter a signalé les messages de D.Trump comme «trompeurs». Ce dernier a répondu en menaçant de réglementer ou de «fermer» les réseaux sociaux s’ils continuent de modérer les voix des conservateurs.

De nombreux messages de D. Trump ont été signalés comme inappropriés pendant la campagne électorale pour la présidentielle 2020 aux États-Unis, ainsi qu’après le vote. Les réseaux sociaux répondent à ces attaques qu’ils suppriment ou bloquent uniquement le contenu qui est en conflit avec leurs règles.