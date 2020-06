Lorsque la diplomatie russe retoque M. Pompeo… 

Plus d’une centaine de journalistes américains et étrangers ont souffert des actions de la police lors de la couverture des émeutes aux Etats-Unis, a déclaré dans un post sur Facebook M. Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, en dénonçant l’hypocrisie américaine.

En ajoutant une capture d’écran du calendrier du secrétaire d’État Mike Pompeo, M. Zakharova a noté que le 2 juin, celui-ci a tenu une réunion avec des survivants des manifestations de la place Tian’anmen à Pékin en 1989, tandis qu’un «massacre» se déroulait «par la fenêtre du bureau du Département d’État américain à Washington entre la police et les manifestants, lesquels ont quelque chose à dire de la survie sur les places».

«Mais personne n’a annulé cette hypocrisie internationale», a-t-elle souligné tout en se demandant ce que M. Pompeo pouvait dire sur les acquis états-uniens dans le domaine des droits de l’Homme.

«Il se vantera probablement d’une nouveauté en la matière: tirer sur les correspondants étrangers avec des balles en caoutchouc et les viser avec du gaz lacrymogène au visage. Il y a de quoi être fier: plus d’une centaine de journalistes américains et étrangers ont subi des violences policières», a écrit M. Zakharova, se référant à une correspondante de Sputnik blessée pendant la couverture des émeutes.

Une journaliste de Sputnik à Washington, Nicole Roussell, a été blessée par des balles en caoutchouc et des éclats de grenade alors qu’elle était présente, le 1er juin, à une manifestation pour George Floyd qui se déroulait près de la Maison-Blanche à Washington. Bien qu’elle ait présenté sa carte de presse à la police, elle n’a pas été épargnée.

Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé les États-Unis à garantir que les journalistes ne soient pas victimes d’actions arbitraires des forces de l’ordre.

Moscou considère les mauvais traitements délibérément infligés à la journaliste de Sputnik par la police de Washington comme une action inamicale des États-Unis et comme une violation flagrante des normes juridiques internationales qui imposent d’assurer la sécurité des journalistes et de ne pas entraver leurs activités.

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a lancé des investigations concernant la journaliste de l’agence russe.