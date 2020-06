Lorsque le Canada disait non à l’invasion de l’Irak par les Américains

Le documentaire donne la parole à Jean Chrétien, alors Premier ministre du Canada, et ses principaux conseillers politiques, ainsi qu’à des diplomates de haut rang (dont l’ex-ambassadeur Paul Heinbecker), des analystes militaires, des universitaires et des journalistes.

Remontant la chronologie des événements, le film met en lumière «ce qui s’est joué en coulisses avec le voisin du Sud».

«L’interventionnisme sur la scène internationale» des États-Unis vient «servir des intérêts économiques et géostratégiques», fait valoir le documentariste, pour qui «cette décision historique aurait pu être lourde de conséquences pour le Canada, et plusieurs acteurs de l’époque et analystes montrent le terrible prix à payer lorsque la diplomatie échoue à régler les conflits à travers le monde».

«En s’opposant au principe de la guerre préventive élaboré à Washington et aux ambitions du complexe militaro-industriel soutenues par le Pentagone, le Canada prend ses distances dans un contexte international tendu», expose Claude Guilmain.

Sur la corde raide, Claude Guilmain, offert par l’Office national du film du Canada

Auteur, scénographe, metteur en scène et réalisateur, Claude Guilmain est le cofondateur du Théâtre la Tangente, basé à Toronto. Il est l’auteur de la trilogie théâtrale AmericanDream.ca, publiée par les éditions L’Interligne, à Ottawa, et présentement en lice aux prochains prix Trillium.