Lorsque le Hirak algérien se paie Tebboune sans préliminaires

Sauf qu’il y a un hic dans le déroulé de ce discours en déphasage par rapport aux impératifs de l’heure. La preuve cette fois-ci se trouve au niveau du Hirak populaire qui semble plus prompt à reprendre du poil de la bête que l’hôte d’El Mouradia dont le dopage allemand ne semble pas l’avoir mieux servi.

Que scandent à pleines gorges les Algériens qui ont battu le pavé, une fois de plus, depuis la vieille Kharatta, devenue symbole du renouveau de la contestation, sinon la quête de l’indépendance ? Ce cri lancé par des dizaines de milliers d’Algériens ne semble pas avoir l’oreille du Président élu par défaut en 2019. Ce dernier, propulsé par le système à la tête de l’Etat, fait preuve d’une surdité absolue face aux revendications du peuple qui exige un Etat civil et non militaire.

On l’aura compris : aucun responsable politique algérien, quel que soit son statut, ne saurait que suivre les ordres des galonnés engoncés dans des tenues de combat qui peinent à leur procurer une seconde jeunesse. La camarilla qui décide en Algérie s’arroge le droit de heurter le sentiment national marocain, en exigeant l’autodétermination à un hypothétique peuple sahraoui, tout en foulant au pied l’exigence du peuple algérien, fort de 45 millions, dont la majorité ne se retrouve dans le cadre qui lui est prédestiné par des gérontocrates. Ceux-là qui ont gravi les échelons de la hiérarchie militaire en se détournant de la cause du peuple au nom duquel ils tiennent en place.

A.Tebboune sait qu’il fait du cinéma pour plaire, comme tout obligé servile, à ses « promoteurs » en kaki. Sauf que le film que ces derniers déroulent depuis plus de 40 ans est tellement usé et les bobines tellement cabossées qu’ils ratent l’essentiel. Ce n’est pas en menant la vie dure aux Marocains qu’ils assureront le succès de leur propagande aventureuse.

Le peuple algérien qui renoue avec la contestation n’est plus dupe, pour ne pas dire qu’il ne l’a jamais été auparavant quant aux vraies raisons qui poussent son système à rester braqué contre le Maroc. Une junte, avec une façade civile, ne peut perdurer sans créer un ennemi. Et l’ennemi tout trouvé n’est autre que son voisin marocain. En attendant de trouver un autre plus au sud, comme le prévoit la mobilisation des forces armées pour aller casser du « sahélien ». Et même en sortant cette carte de sa casquette, le système algérien verse dans une duperie délirante en assurant vouloir barrer la route au… Maroc, bien sûr !