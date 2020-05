Lorsque l’USFP veut excuser son inexcusable ministre de la Justice… 

L’USFP n’est plus que l’ombre de lui-même, et sa presse aussi, regretteront nombre de partisans progressistes du pays. Tel est le constat que l’on se forge à la lecture de l’éditorial « soufflé » à la rédaction, s’il n’a pas été purement et simplement « parachuté » par devers le collectif des journalistes.

Un éditorial qui visait à blanchir Mohamed Benabdelkader, ministre socialiste de la justice et dépositaire du projet de loi tant contesté, en qualifiant les réactions des ministres du PJD sur le projet de loi 22-20 d’« excuses de propagande ».

Dans la ligne de mire de l’organe de presse Usfpéiste trônent Mustapha Ramid, ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme, et Mohamed Amekraz, ministre de l’Emploi et de l’insertion professionnelle. Leur tort ? Avoir ouvertement critiqué ledit projet de loi qui a fait l’unanimité, ou presque, contre lui.

Plutôt que de se concentrer sur sa propre bosse, l’éditorialiste a adopté l’attitude intrinsèque à tout dromadaire en ciblant la bosse des autres. Les deux ministres du PJD sont ainsi critiqué parce qu’ils « ont révélé le contenu des délibérations qui ont eu lieu au sein du gouvernement », et « les positions de chaque parti au sein de celui-ci, par rapport au projet de loi ».

Et pour mieux noyer le poisson, l’auteur en mal d’inspiration a jeté son dévolu sur l’ex-secrétaire général du PJD Abdelilah Benkirane qui, du temps où il était Chef du gouvernement, « préférait toujours jouer à la fois le rôle du responsable et de l’opposant (…) que ce soit en fin de semaine lors des meetings populaires et des activités de partis, ou lors de sessions constitutionnelles, dans les deux Chambres du parlement ».

Un déficit « éthique » duquel Mohamed Benabdelkader est soustrait avec une maladresse dans l’énoncé même du problème, le quotidien arabophone rappelant à cet égard que « le ministre de l’USFP est allé si loin dans son engagement envers cette éthique, dans la mesure où il a refusé de répondre à nos questions partisanes sur le sujet ». Si on peut comprendre le droit de réserve auquel tout responsable étatique est tenu, il est difficilement acceptable de voir qu’un ministre qui plus est socialiste aille dans la logique de l’Etat jusqu’au reniement des principes qui forgent sont engagement.

La dissimulation par le gouvernement et ses membres du contenu de ce projet de loi finalement fuité est légitimé aux yeux de l’éditorialiste par le « contexte dans lequel le pays vit, à cause de la pandémie du Coronavirus ». Excuse qui ne disculpe en rien le ministre socialiste qui croit servir l’Etat et les intérêts de la nation en jouant le rôle mineur de simple faire-valoir d’une dynamique aussi rétrograde que liberticide.

Voilà pourquoi il serait difficile pour l’éditorialiste de nous faire croire qu‘« il n’a jamais été fixé comme objectif de violer des libertés, de commettre des revers, ou de mettre en péril la réputation de la Nation ou l’accumulation historique d’acquis dans le domaine des libertés ». En matière de couleuvres, les Marocains en ont avalé d’autres. Au point d’être gavés par l’insoutenable légèreté dont font preuve nombre de responsables de gauche qui virent leur cuti avec une facilité déconcertante.

En voulant tailler un costard aux ministres du PJD, l’éditorialiste de l’organe de l’USFP n’aura fait que dénuder les siens. Une aubaine pour la formation islamiste qui capitalisera sur ce dérapage dangereux pour mieux négocier les échéances politiques à venir. Dommage qu’une formation progressiste soit tentée, via ses porte-voix, par la facilité au point de renier jusqu’à son histoire !