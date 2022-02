L’OTAN sur le qui-vive ! Ses forces de réaction en alerte…

L’Alliance atlantique va déployer des éléments de sa Force de réaction pour réagir à toute éventualité, selon une annonce faite vendredi 25 février par Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN. «Les forces ukrainiennes se battent courageusement et sont en mesure d’infliger des dommages aux forces russes qui les envahissent», a -t-il jugé bon d’affirmer tout en précisant à l’issue d’un sommet des dirigeants de l’Alliance organisé en visioconférence que le déploiement «pour la première fois la Force de réaction au titre de la défense collective pour éviter des débordements sur le territoire de l’Alliance».

Une cyber-attaque contre un des 30 pays de l’OTAN peut activer la défense collective des alliés, selon J. Stoltenberg. «La Russie a lancé une invasion totale de l’Ukraine avec l’objectif affiché de renverser le gouvernement en marchant sur Kiev», a-t-il souligné avant d’ajouter en forme de mise en garde : «Mais les objectifs du Kremlin ne se limitent pas à l’Ukraine» dès lors que «Poutine a exigé le retrait des forces de l’Alliance des territoires de tous les pays qui ont adhéré depuis 1997», a-t-il également rappelé avant de préciser la démarche de l’Alliance :«La réponse est un renforcement de la posture de dissuasion et de la défense des alliés avec ce déploiement de ces éléments.»

La force compte 40 000 militaires et son fer de lance est une force opérationnelle interarmées à très haut niveau de préparation (VJTF) de 8 000 combattants actuellement commandée par la France. Elle comprend une brigade multinationale et des bataillons appuyés par des unités aériennes et maritimes et des forces spéciales. Certaines unités peuvent être prêtes à se déplacer dans un délai de deux à trois jours, selon l’OTAN. «Nous procédons maintenant à d’importants déploiements défensifs supplémentaires de forces dans la partie orientale du territoire de l’Alliance», ont précisé les dirigeants des pays de l’OTAN dans une déclaration publiée à l’issue du sommet.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé la décision d’accélérer le déploiement de plusieurs centaines de soldats français en Roumanie et d’envoyer un nouveau contingent en Estonie au sein de la présence avancée de l’Alliance. Le Pentagone a annoncé l’envoi d’une brigade blindée en Allemagne, ce qui portera à près de 100 000 le nombre de soldats américains déployés en Europe. Le Royaume-Uni est également prêt à accroître son soutien militaire à l’Alliance, selon le Premier ministre Boris Johnson. «Les mesures que nous prenons sont et demeurent préventives, proportionnées et non constitutives d’une escalade», ont insisté les dirigeants de l’Alliance dans leur déclaration.

Après l’intervention militaire entamée par l’armée russe en Ukraine, Florence Parly a commenté les derniers développements de la situation, soulignant que la France était aux côtés de l’Ukraine sans pour autant être en guerre contre la Russie. «La situation actuelle est une situation où la Russie a déclaré la guerre à l’Ukraine. La question est : est-ce que nous voulons rentrer en guerre contre la Russie ? La Russie est une puissance nucléaire. Nous sommes, nous, l’OTAN une alliance nucléaire, est-ce que c’est cela que nous voulons ?», a interrogé la ministre le 25 février à l’antenne de RTL. Assurant que la France avait déployé «tous les efforts diplomatiques pour éviter cette guerre», elle a rappelé que Paris était «aux côtés de l’Ukraine sur tous les plans». Mais tempérant également d’un «Aucun pays ne souhaite déclarer la guerre à la Russie […], nous sommes face à face avec une puissance nucléaire.»

Evoquant le rôle de l’OTAN, F. Parly a déclaré qu’il s’agissait d’une alliance militaire défensive qui a vocation à protéger ses membres. La diplomatie russe a de son côté exprimé à de nombreuses reprises de vives préoccupations concernant l’expansion de l’Alliance atlantique en Europe de l’est, qu’elle perçoit comme une trahison des promesses occidentales faites à l’URSS à la fin de la guerre froide.

Evoquant l’opération russe visant selon V.Poutine à «démilitariser et dénazifier l’Ukraine», Jean-Yves le Drian, chef de la diplomatie française, a accusé celui-ci de vouloir «sortir l’Ukraine de la carte des Etats» tout en le taxant de « dictateur ».