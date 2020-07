Lourde riposte militaire de Sanaa en Arabie 

Le porte-parole des forces yéménites qui comptent dans leurs rangs des unités de l’armée au côté des forces populaires d’Ansarullah a affirmé que « cette offensive, menée à l’aide des missiles balistiques de haute précision et des drones kamikazes, est une riposte aux massacres et au blocus saoudiens ».

Le général Yehya Sarii a précisé que « les missiles yéménites ont visé l’aérodrome des avions de chasse et le système de défense anti-missile Patriot dans la base militaire de Khamis Mcheit à Asir, ainsi que d’autres cibles militaires dans les aéroports d’Abha, de Jizane et de Najrane ». « La grande installation pétrolière dans la zone industrielle à Jizane a été atteint avec précision », a également indiqué M.Sarii.

« Des dizaines de militaires ont en outre été tués et blessés lors d’une frappe visant une réunion entre des hauts officiers saoudiens et des mercenaires de la coalition dans la base tadawin à Ma’reb au centre du Yémen », a-t-il expliqué. Et de conclure : « les forces yéménites n’hésiteront pas à mener d’autres opérations douloureuses pour défendre le Yémen et son peuple jusqu’à l’obtention de la liberté, la fin de l’agression militaire saoudienne et la levée du blocus ».

Ces opérations interviennent quelques heures après un massacre contre des civils dans la province de Hajjah, au nord du Yémen. Six enfants et deux femmes ont été tués et trois autres (2 enfants et une femme) blessés, dimanche 12 juillet, suite à un raid de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite contre des domiciles dans le gouvernorat de Wachha, à Hajjah.