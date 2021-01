L’U.E fait pression sur la Russie dans l’affaire Navalny

Des sources diplomatiques citées par l’AFP rapportent lundi que Josep Borrell, haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, devrait se rendre début février à Moscou. Bruxelles envisagerait de nouvelles sanctions contre la Russie, tandis que plusieurs gouvernements occidentaux haussent le ton contre Moscou en marge de l’incarcération d’A. Navalny.

L’arrestation de nombreux manifestants en Russie ce week-end, lors de rassemblements interdits, a également fait l’objet de critiques de la part des pays occidentaux, alors que Moscou a pour sa part accusé Washington d’avoir incité à ces manifestations non-autorisées.

Le week-end du 23 et 24 janvier, des milliers de manifestants ont protesté à travers la Russie en soutien à l’opposant russe, incarcéré pour violation des conditions d’une peine de prison avec sursis. Près de 3 500 manifestants ont été arrêtés sur l’ensemble du territoire russe, selon l’ONG OVD-Info. D’après les autorités pénitentiaires russes, A. Navalny (dont les manifestants réclament la libération) ne s’est pas présenté à l’enregistrement auprès de l’inspection à au moins six reprises au cours de l’année 2020, entre janvier et mi-août. A la fin du mois d’août, Alexeï Navalny avait été transféré dans le coma en Allemagne, après avoir été victime d’un malaise. Il accuse le pouvoir russe d’avoir tenté de l’empoisonner – une version également défendue par plusieurs gouvernements, dont ceux de la France, des Etats-Unis, et de l’Allemagne –, ce que réfute Moscou. Il était sorti de l’hôpital sans séquelles.



Moscou a protesté contre le rôle de l’ambassade américaine, qu’elle accuse d’avoir soutenu les manifestations de ce week-end en Russie. Et pointe par ailleurs du doigt «l’ingérence» des géants américains du net dans ses affaires. Sergueï Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a protesté officiellement en début de semaine contre l’ambassadeur des Etats-Unis à Moscou, John Sullivan, pour son soutien aux manifestations en faveur d’A. Navalny, qui a rassemblé des milliers de protestataires ce week-end malgré l’interdiction des autorités. L’ambassade US avait diffusé les itinéraires de ces rassemblements non-autorisés sur son site, appelant ses citoyens à éviter ces lieux. Mais Moscou y avait vu une tentative déguisée d’ingérence. «De quoi s’agissait-il, d’influencer ou de donner des instructions [aux manifestants] ?», avait ainsi commenté la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova sur Facebook, appelant à «imaginer» la réaction de Washington, si l’ambassade russe avait publié une carte des itinéraires de protestation vers le Capitole, le 6 janvier…