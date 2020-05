L’UE approuve les réformes fiscales et laisse entrevoir une sortie du Maroc de la zone grise 

Dans le Rapport du Groupe Code de Conduite datant du 30 avril 2020, le Conseil de l’UE a analysée en détail les reformes du Maroc selon plusieurs critère de respect et satisfaction des acquis communautaires. Les documents techniques publiés expliquent l’application de diverses critères d’évaluation aux reformes comprises dans la Loi de Finance du Royaume du Maroc Numéro 70-19 de 2020, concluant pour les ZLE et le régime des entreprises qu’« à la lumière de l’évaluation faite au regard de tous les critères du Code de Conduite CCG, le régime n’est pas dommageable ».

Les évaluations spécifient également, pour les deux reformes mentionnées, que le Maroc satisfait les conditions européennes en ce qui concerne les « granfathering » ou droits acquis.

Pour le ministère de l’Economie et des Finances, ceci est un pas de plus pour le Maroc, confirmant l’avancée crédible et sereine des réformes entreprises par le Royaume en matière fiscale ainsi que l’efficacité de coopération et négociation avec l’UE et ses institutions. Ceci réaffirme également la reconnaissance de l’UE du travail accompli, lequel conduira à une sortie définitive du Maroc de la liste grise de l’UE des juridictions de pays tiers à des fins fiscales en octobre 2020.