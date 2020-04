L’UE débloque 1,5 Mrds Dh pour soutenir l’enseignement à distance au Maroc  

L’accord a été paraphé par l’ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, Claudia Wiedey, le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration publique, Mohamed Benchaâboun, le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi, et le directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme, Mahmoud Abdessamih, indique un communiqué de la délégation de l’UE au Maroc.

La mise en œuvre de ce programme va permettre la réalisation d’une plateforme d’enseignement à distance, pour tous les secteurs du domaine de l’éducation et de la formation du Maroc, qui prendra en compte les besoins et l’épanouissement des apprenants dans la poursuite de leur scolarité. L’objectif de ce programme est également de construire une relation forte entre les parents et l’école.

Tisser ce lien est essentiel, l’école ne pouvant travaillée seule, les parents jouent un rôle crucial pour renforcer la motivation des jeunes et assurer leur réussite dans les apprentissages lit-on dans le communiqué. Une relation forte entre parents et école offre aussi aux parents la possibilité de s’assurer de la qualité de l’éducation dispensée et de devenir acteurs de la vie scolaire, notamment via les associations de parents d’élève qui devront voir leur rôle et mission renforcés et clarifiés par des textes réglementaires.

Pour rappel, l’UE s’était engagée auprès du Maroc, dès le 27 mars, pour consacrer 450 millions d’euros à l’urgence de la lutte contre la pandémie causée par le Covid-19. A travers ce déblocage, les services de la Commission ont réussi à concrétiser la promesse d’une disponibilité rapide des fonds de l’UE.