L’UE et Londres sanctionnent V. Poutine et S. Lavrov : Une preuve de faiblesse de l’Occident, réagit M. Zakharova

Moscou va réagir aux sanctions introduites par Bruxelles contre le Président russe et son ministre des Affaires étrangères, a déclaré vendredi 25 février Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, à la chaîne de télévision Pervi Kanal. « Nous allons répondre aux sanctions comme nous l’avons toujours fait. Pour tout le reste, nous allons agir de la manière qui nous paraît opportune. Nous ne croyons plus nécessaire de nous justifier ou de faire des rapports », a-t-elle lancé.

D’après elle, les sanctions sont une « preuve de faiblesse et d’incapacité d’utiliser la diplomatie, la politique, les pourparlers ».

Commentant sur sa chaîne Telegram les sanctions imposées également par Londres contre les avoirs de Poutine et Lavrov, la voix de la diplomatie russe a pointé son caractère étonnant, car « ni Poutine ni Lavrov n’ont d’avoirs au Royaume-Uni ».

Plus tôt dans la journée, M. Zakharova a appelé les pays occidentaux à s’abstenir d’attaquer les médias russes dont les intérêts seraient défendus par Moscou.

Washington promet de rendre publique sa série de nouvelles sanctions anti-russes prochainement. La piste de Londres sera-t-elle suivie à la lettre ?

Véto russe

Il y a lieu de rappeler que la Russie a bloqué un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies l’appelant à mettre fin à son opération militaire en Ukraine.

Membre permanent du Conseil de sécurité de l’Onu, la Russie a opposé son veto au projet de résolution proposé par les États-Unis et l’Albanie et déplorant ses actions en Ukraine. Onze des quinze membres du Conseil ont voté en faveur du document, tandis que la Chine, l’Inde et les Émirats arabes unis se sont abstenus.

La résolution réaffirmant un soutien à la souveraineté de l’Ukraine avait reçu le co-parrainage de près de 70 pays.