L’UGTT propose une Constitution aux Tunisiens : L’Intérieur fait état de tentatives de déstabilisation en Tunisie

L’affaire est grave. La Tunisie qui négocie le virage de l’instauration d’une nouvelle république, dotée d’une nouvelle Constitution, reste dans l’œil du cyclone. Les tentatives de déstabilisation du pays, comme le laissent entendre les sécuritaires tunisiens, se multiplient alors que le pays tente de se relever après une descente aux enfers marquée par une récession économique et son corollaire explosif lié au chômage. Des négociations sont en cours avec les bailleurs de fonds pour doter la Tunisie d’une bouée de sauvetage susceptible de garantir l’essor économique escompté après une crise renforcée par la pandémie. Mais les termes des accords à venir ne semblent pas faire l’unanimité. La preuve, Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), qui avait mené le pays à la paralysie au niveau du secteur public pour obtenir satisfaction de revendications salariales et sociales, rejette tout marchandage avec les bailleurs de fonds qui affecteraient les biens publics. « Nous refusons ces conditions (du FMI) en raison du faible niveau des salaires, du manque des moyens et de la hausse du taux de pauvreté et du chômage », a déclaré N. Taboubi aux médias.

Mercredi, le FMI a annoncé être « prêt à entamer, au cours des prochaines semaines, des négociations portant sur la mise en place d’un programme » d’aide pour la Tunisie estimé à 2 milliards d’euros, dans un communiqué mais cela nécessitera des réformes que refuse l’UGTT. « La gravité du contrecoup de la guerre en Ukraine accroît la nécessité de mettre en oeuvre sans délai des réformes ambitieuses », a souligné Jihad Azour, le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale au FMI, à l’issue d’une visite en Tunisie. Ajoutant que « la Tunisie doit remédier de toute urgence aux déséquilibres de ses finances publiques en améliorant l’équité fiscale, en limitant la croissance de l’importante masse salariale dans la fonction publique, en remplaçant les subventions généralisées par des transferts à destination des plus pauvres, en renforçant son dispositif de protection sociale et en réformant les entreprises publiques qui perdent de l’argent ».

Dérapage syndical ?

Si le patron de la puissante centrale syndicale a rejeté toute « politisation » de ses luttes, il y a lieu de relever que l’UGTT n’hésite plus à jouer aussi sur le champ politique. Un document a été communiqué aux médias sur sa vision de la réforme du régime politique. Le texte final sera proposé à l’ensemble des Tunisiens alors que le pays est à un mois d’un référendum sur le projet controversé de nouvelle Constitution. Il va sans dire que cela ne fera que durcir davantage le bras de fer entre l’UGTT et le président K. Saïed.

Après avoir refusé de prendre part au « dialogue national » initié par le chef de l’État, qui exclut de nombreux acteurs de la scène politique, la puissante centrale syndicale a choisi de faire cavalier seul en rédigeant son propre texte. Société civile, professeurs de droit constitutionnel, sociologues, historiens ou encore philosophes, de nombreuses personnalités ont participé à l’écriture de la première version d’un texte qui sera « soumis au peuple tunisien afin de le comparer au contenu de la nouvelle Constitution » proposée par la présidence. Si N. Taboubi, a reconnu le besoin de réformer les institutions mises en place en 2014, il a néanmoins déclaré que « la rédaction de la Constitution n’est pas une simple formulation juridique », tout en insistant sur la nécessité d’avoir un texte fondamental proche des Tunisiens et de leur soif de liberté. Et le syndicaliste d’ajouter qu’il est primordial que le principe de séparation des pouvoirs, ainsi que le rôle du Parlement, apparaissent clairement dans la Constitution. En filigrane, la critique est claire vis-à-vis de l’offre de K. Saïd. Et ce dernier doit se faire à l’idée d’avoir en face un sérieux adversaire, l’UGTT ayant rejeté l’accaparement du pouvoir par une seule personne.