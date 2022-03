L’Ukraine sans couverture aérienne : Avions, radars et aéroports hors course

« Au début de l’opération spéciale, les forces armées ukrainiennes avaient jusqu’à 250 avions de combat et hélicoptères opérationnels. L’armée de l’air russe a détruit 89 avions de combat et 57 hélicoptères » a signalé I. Konashenkov. Bilan qui depuis a été révisé à la hausse par la défense russe qui continue à éliminer les appareils militaires ukrainiens et à neutraliser les aéroports. « Le 9 mars, des lanceurs et des chasseurs des forces aérospatiales russes ont détruit 49 installations militaires, qui sont : 2 postes de commandement, 6 systèmes de missiles anti-aériens, 4 dépôts de munitions et de carburant et 37 zones où des armes et du matériel militaire étaient stockés », a ajouté le responsable russe tout en assurant qu’au total, ce sont pas moins de « 2 786 infrastructures militaires en Ukraine ont été détruites au cours de l’opération, selon le ministère russe de la Défense. Parmi eux se trouvaient 953 chars et autres véhicules de combat blindés, 101 batteries de missiles, 351 pièces d’artillerie et de mortiers de campagne, 718 unités de blindés militaires et 93 drones ».

Pour I. Konashenkov « après avoir détruit 81 sites radar de défense aérienne ukrainiens, le système de défense aérienne ukrainien est actuellement incapable de faire face à l’aviation russe ». Il a relevé aussi que « les forces ukrainiennes tentent de compenser le manque d’informations sur la situation aérienne en obtenant des données du centre de commandement de l’armée de l’air à Vinnytsia à partir des avions E-3A du système AWACS de l’OTAN. Ces avions opèrent 24 heures sur 24 dans l’espace aérien de la Pologne. »

Dans ce contexte, le ministère russe de la Défense a déclaré que « des unités des forces armées russes avaient pris le contrôle des villes de Krasnaya Polyana et Stepnoy, et que l’unité de forces de Lugansk avait pris le contrôle des villes de Toshkovka et Grachevo. Avec une avance de 2 km, les unités de Donetsk ont progressé de 4 km et ont occupé les villes de Signalno, Tramchuk, Lilinov et Trudovoy ».