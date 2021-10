L’UM5 primée en R&D : Des inventions en or…

Ces distinctions ont été décernées au professeur Hassan Ammor et son équipe de l’École Mohammadia des ingénieurs (EMI) pour leurs projets innovants, indique l’université dans un communiqué, félicitant le professeur et l’ensemble de son équipe pour les multiples prix et distinctions obtenus.

Il s’agit particulièrement du projet intitulé«système de réseau d’antennes innovant en technologie micro-ruban pour la détection précoce du cancer du sein par imagerie micro-ondes» et du projet relatif à une «antenne micro-cellulaire intelligente dans les bandes GSM 3G et 4G pour lutter contre la triche par téléphone mobile dans les centres d’examen».

Les deux produits innovants distingués ont été sélectionnés pour participer à cette compétition internationale à l’occasion de «l’Innovationweek in Africa-IWA’2021» organisée à Rabat du 08 au 12 septembre 2021.