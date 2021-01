L’UM6P s’associe au MIT Sandbox Innovation Fund en faveur des startups universitaires

Ce programme accompagne les acteurs du changement en mobilisant l’ensemble des ressources de l’écosystème UM6P pour leur donner accès à des formations, du mentorat et des opportunités de financement, indique un communiqué de cet établissement d’enseignement supérieur.

A travers une pédagogie axée sur le « Learning By Doing », « Explorer » propose une démarche pratique, accessible et personnalisée, permettant d’accélérer le développement de la startup. Les mentors du programme proviennent à la fois du MIT et de l’écosystème entrepreneurial marocain. Outre l’accompagnement, certains entrepreneurs bénéficieront d’un financement pouvant aller jusqu’à 250.000 DH, visant à aider leur startup à développer un prototype et à trouver ses premiers clients. Malgré les limitations sans précédent imposées par la Covid-19, « UM6P Explorer » a pu lancer une cohorte pilote à distance en mars 2020 financée par UM6P Ventures.

Le programme a pu engager 43 initiatives entrepreneuriales, dont 24 ont été reconduites pour la deuxième cohorte. Cette dernière a démarré en novembre 2020 et est composée de 95 projets entrepreneuriaux issus de l’UM6P, ainsi que d’autres universités et instituts de recherche marocains. Lancé il y a plus de 4 ans, le programme MIT Sandbox offre un financement d’amorçage, du mentorat et des formations personnalisées visant à soutenir l’entrepreneuriat estudiantin au sein du MIT. Avec plus de 2.000 participants à ce jour, ce programme a permis le lancement d’un nombre important d’entreprises innovantes à fort impact.

A travers cette collaboration, l’Université Mohammed VI Polytechnique vise à adapter le modèle d’accompagnement du MIT Sandbox au contexte marocain et à développer une nouvelle génération d’entrepreneurs à partir des institutions de recherche et des universités nationales.