L’UM6P s’offre le plus puissant “SuperCalculateur” d’Afrique ! 

L’UM6P, fidèle à son positionnement d’excellence à l’échelle nationale et continentale, vient de doter son Data Center d’un super calculateur poussant cette installation à une dimension de classe mondiale assurant sécurité élevée, disponibilité maximale, haute flexibilité et connectivité optimale.

Situé au cœur de la Ville Verte de Benguerir et étalé sur une superficie de 2000 m2, ce Data Center va élever les capacités d’expérimentation scientifique, et permettre ainsi, une plus grande maîtrise des données massives collectées. Pour le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, le Data Center et l’African SuperComputing Center viennent répondre à des besoins exponentiels du secteur public et privé. “Ces deux infrastructures tant attendues par l’écosystème économique seront au service aussi bien du secteur privé à travers des partenariats, que du secteur public”, a dit M. H Elalamy qui prenait part à la cérémonie d’inauguration.

Après avoir mis en exergue le rôle de la pandémie du nouveau coronavirus en matière d’accélération de la transformation digitale au Maroc dans tous les secteurs, entre autres, celui de la santé, de l’enseignement, et de la justice entre autres, le ministre a fait remarquer que ces deux infrastructures de recherche et d’innovation contribueront, sans nul doute, à accompagner l’écosystème économique et lui apporter de vraies solutions aux différents défis.

Dans ce contexte, M. H Elalamy a mis l’accent sur la question de la mutualisation des ces infrastructures et leur mise au service des secteurs public et privé, notant que la réalisation de ces infrastructures de pointe s’inscrit en droite ligne des Orientations Royales, qui appelle à placer la recherche et l’innovation scientifiques au service de la promotion de la croissance économique du Royaume.

Pour sa part, le ministre délégué chargé de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, Driss Ouaouicha, a salué le choix, l’investissement et la réalisation de ce projet tellement important pour le Maroc, faisant savoir que de mi-mars à mi-juin 2021, plus de 120.000 contenus académiques ont été digitalisés par les deux universités publiques (UM6P et l’Université Cadi Ayyand). Le ministre a tenu à rappeler que les centres de digitalisation dans les 12 universités, créés en collaboration entre la Fondation OCP et l’UM6P, ont démultiplié les contenus digitalisés d’où, l’importance de la réalisation de ce Data Center. Ce projet qui vient à point nommé, contribuera à surmonter les défis de stockage, de viabilité et la sécurité et la difficulté d’accès, estimant que ces infrastructures marquent un tournant, à même de permettre au Maroc de se doter de son “cloud souverain” et garder tout les contenus digitalisés sous sa maîtrise.

De son côté, le président de l’UM6P, Hicham El Habti, a estimé que depuis une trentaine d’années, le Digital a précipité les innovations, modifié nos modes de vie et ouvert de nouvelles voies de développement, relevant que ce Data Center va élever les capacités d’expérimentation scientifique, et permettre une plus grande maîtrise des données massives collectées. “Au-delà de l’objectif scientifique, la volonté est avant tout d’apporter des réponses aux industries, aux populations et aux territoires”, a-t-il ajouté, relevant que la Big Data représente une source inestimable pour relever tous les défis, dont ceux sanitaires comme la pandémie ou le traitement de maladies, les défis environnementaux dont, le climat et la gestion des ressources, les défis humanitaires en identifiant les zones de vulnérabilité et d’insécurité alimentaire, ou encore, les défis territoriaux en optimisant les réseaux et les transports.

Le Data Center certifié Tier III et Tier IV par l’Ultime Institute, outre le fait de proposer aux entreprises et aux organismes publics une infrastructure pour organiser, traiter, stocker et entreposer de grandes quantités de données, abrite l’African Supercomputing Center, une plateforme essentielle pour analyser d’immenses quantités de données et résoudre des calculs d’une extrême complexité. Avec l’African Supercomputing Center, dont la capacité s’établit à 3 millions de milliards d’opérations par seconde, les horizons de la recherche scientifique et l’innovation pour l’UM6P et pour le Maroc s’élargissent.