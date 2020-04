L’UMT lance un appel du 1er Mai 2020 sous le signe de la solidarité

Dans le but de préserver de l’acquis historique engendré par la fête du travail, l’UMT a décidé de célébrer ce 1er mai 2020 sous le signe de la mobilisation virtuelle. Une célébration via les sites-web et autres pages officielles de ses différentes structures professionnelles et géographiques, sur les réseaux sociaux.

Ainsi, le message lancé à cette occasion par l’UMT rend–il un vibrant hommage aux travailleuses et aux travailleurs qui sont en première ligne pour lutter contre cette pandémie, spécialement les femmes et les hommes de la santé et les membres des forces et des autorités publics. Et salue et remercie les ouvriers, les employés, cadres et fonctionnaires qui continuent d’assurer la continuité des services essentiels et de fournir les produits alimentaires et les produits de première nécessité, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire dans le pays. La Centrale syndicale loue également les efforts des travailleurs (euses) qui opèrent en télétravail dans plusieurs secteurs professionnels, publics et privés, participant ainsi activement pour endiguer les conséquences de la crise.

L’UMT profite de l’occasion pour appeler gouvernement et autorités publics à « œuvrer pour le respect des droits des travailleurs et des libertés syndicales et à renforcer les moyens de contrôle pour dissuader certains employeurs de profiter de la crise pour licencier leurs salariés ». Et lance, dans la foulée, un « appel pressant à l’adresse du patronat pour renforcer les mesures préventives et doter les unités de production et les administrations des moyens de protection afin de garantir la sécurité et la santé des travailleurs (euses) ainsi que leurs droit à la vie ».

L’UMT exhorte l’ensemble des représentants syndicaux et des membres des Comités d’Hygiène et de Sécurité, à faire usage du « droit de retrait » en cas de défaillance des moyens de protection dans leurs entreprises et de la notifier aux autorités

publics pour intervention. Et invite le gouvernement à l’adoption d’une loi sur ce volet.

La Centrale exprime sa solidarité avec les salariés qui ont perdu leurs emplois des suites de cette pandémie et avec les victimes du licenciement abusif en raison de conflits sociaux collectifs, et réaffirme son engagement à continuer de les soutenir et à défendre inlassablement leurs droits légitimes.

L’UMT renouvelle également sa solidarité envers toutes les victimes des politiques d’exclusion et de paupérisation assujetties à davantage de précarité sociale dans ces circonstances très difficiles.