L’US Army boude le «Dome de fer» israélien : Une déconvenue pour Tel-Aviv

Cette décision intervient alors que l’armée US avait pourtant mené des tests concluants du système développé par la société israélienne Rafael Advanced Defense Systems.

Selon Defense News, Washington a opté pour le système de l’entreprise Dynetics, propriété de la société américaine Leidos, après des tests comparatifs menés entre les deux systèmes le mois dernier au Nouveau-Mexique.

Le système de Dynetics, appelé Enduring Shield, propose une détection des missiles à 360 degrés et peut tirer sur plusieurs menaces simultanément. Le système est simple à utiliser, et peut être entièrement intégré au système de commandement de la défense aérienne et antimissile de l’armée.

Le ministère de la Défense israélien et Rafael Advanced Defense Systems ont déclaré au Jerusalem Post qu’ils ne feraient pas de commentaires concernant les révélations de Defense News, mais que si cela était confirmé, il s’agirait d’un revers important pour l’industrie militaire israélienne.

Selon le site d’information Calcalist, le prix moyen d’un dispositif Dôme de Fer est d’environ 27 millions de shekels (7,12 millions d’euros). Un système qui s’est avéré inefficace lors des guerres israéliennes contre Gaza. Plus de 3000 roquettes tirées par la résistance palestinienne ont visé les territoires occupés en mai 2021.