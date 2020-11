L’US Army hyperactive en Libye

D’après un bulletin militaire publié le 28 octobre par Arms Watch, qui a indiqué avoir surveillé les mouvements aériens intenses entre la Libye et Erbil, dans le nord de l’Irak, nombre de militaires américains contractuels étaient à bord de transporteurs de troupes US.

Selon le bulletin cité par le site web de la télévision libanaise d’information al-Mayadeen Tv, plusieurs vols affrétés par le Pentagone ont transporté ces dernières semaines environ 150 entrepreneurs militaires depuis le secteur privé de la ville de Benghazi en direction de la ville d’Erbil en Irak en passant par la capitale bulgare Sofia.

Une enquête du journal Time a indiqué que bien que l’armée américaine n’opère pas officiellement à Benghazi, le nombre de vols entre Benghazi et Washington a augmenté depuis juin dernier.

Si l’administration US a déclaré vouloir retirer le gros de ses troupes stationnées en Irak, cette noria de transporteurs entre la Libye et l’Irak confirment si besoin est que l’armée US reste hyper active dans le secteur du Kurdistan irakien. Une zone jugée névralgique au regard de sa proximité avec l’Iran…