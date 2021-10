L’US Army reconnaît sa défaite en Afghanistan : Il n’y a pas de mystères, pour le Gl M. Milley…

M. Milley, chef d’état-major des armées des Etats-Unis, a reconnu, le 29 septembre dernier, devant une commission parlementaire que son pays avait perdu la guerre menée à partir d’octobre 2001 en Afghanistan. Une déclaration qui intervient un mois après la fin chaotique d’une intervention US qui aura duré deux décennies.

«Il est clair et évident pour nous tous que la guerre en Afghanistan ne s’est pas terminée dans les termes que nous voulions, avec les Taliban au pouvoir à Kaboul», a expliqué le général lors d’une audition à la Chambre des représentants.

«Quand il se passe quelque chose comme une guerre perdue – et elle l’a été, dans le sens où nous avons rempli notre mission stratégique de protéger l’Amérique contre Al-Qaïda mais où il est certain que la situation finale est bien différente que ce que nous voulions», a-t-il admis. «Quand quelque chose comme ça se passe, il y a plein de facteurs d’explication», a-t-il repris, notant que cet «échec stratégique» était «la conséquence d’une série de décisions stratégiques qui remontent à loin».

Il a notamment cité les occasions ratées de capturer ou tuer le chef d’Al-Qaïda Oussama ben Laden peu après le lancement de l’intervention en Afghanistan en 2001, l’invasion de l’Irak en 2003 ayant drainé de nombreux soldats, l’échec de Washington à empêcher le Pakistan de devenir un «sanctuaire» pour les Taliban et le retrait de conseillers militaires déployés dans les unités afghanes ces dernières années.

A signaler aussi que les déclarations contradictoires de Joe Biden concernant le retrait des troupes US en Afghanistan continuent de susciter la controverse. Le locataire de la Maison Blanche qui avait affirmé le 19 août dernier ne pas avoir eu connaissance de recommandations de généraux de maintenir 2 500 soldats sur le sol afghan au-delà de la date de retrait du 31 août, a été notamment contredit par deux généraux devant la commission des services des armées du Sénat.

Le maintien de forces US en Afghanistan a été recommandé à J. Biden malgré ses dénégations. M. Milley a en effet affirmé devant les sénateurs républicains qu’il avait bel et bien recommandé le maintien d’une présence militaire de 2 500 hommes en Afghanistan. Le général US, principal conseiller militaire de J. Biden et président des chefs d’état-major interarmées, a quant à lui soutenu les propos de son collègue mais a refusé de répondre explicitement au sénateur de l’Alaska, Dan Sullivan, qui lui demandait si les affirmations de J. Biden constituaient «une fausse déclaration».

Interrogé également sur ce sujet, Lloyd Austin, secrétaire à la Défense, a donné une réponse sibylline en assurant que «les données ont été reçues par le président [J. Biden], c’est évident. En ce qui concerne ce qu’ils ont spécifiquement recommandé, comme je l’ai déjà dit, ils ne vont pas révéler ce qu’ils recommandent confidentiellement.»

Les républicains n’ont pas manqué de saisir l’opportunité pour tirer à boulets rouges sur le Président en l’accusant d’avoir menti aux Américains.