L’US Navy en force dans les eaux du Pacifique

L’apparition simultanée inhabituelle des trois navires de guerre, accompagnés de croiseurs de la Marine, de destroyers, d’avions de chasse et d’autres avions, survient alors que les États-Unis intensifient leurs critiques sur la réponse de Pékin à l’épidémie de coronavirus, ses mesures pour imposer un plus grand contrôle sur Hong Kong et sa campagne de militarisation.

« Il y a des indications dans les écrits chinois que les États-Unis ont été durement touchés par COVID-19, que l’état de préparation militaire était faible, alors peut-être que les États-Unis s’efforcent de signaler à la Chine qu’elle ne devrait pas mal calculer », a déclaré Bonnie Glaser. , directeur du China Power Project au Center for Strategic and International Studies. « Les Chinois présenteront certainement cela comme un exemple de provocations américaines et comme une preuve que les États-Unis sont une source d’instabilité dans la région. »

Les stratèges US citent la Chine comme une préoccupation majeure en matière de sécurité, et les dirigeants du Pentagone ont travaillé pour transférer davantage de ressources et d’actifs militaires dans la région pour lutter contre ce qu’ils considèrent comme l’influence économique et la puissance militaire croissantes de Pékin. «La capacité à être présent de manière forte fait partie de la compétition. Et comme je le dis toujours à mes gars ici, vous devez être présent pour gagner lorsque vous êtes en compétition « , a déclaré le contre-amiral Stephen Koehler, directeur des opérations au Indo-Pacific Command. «Les porte-avions et les groupes d’attaque de porte-avions en gros sont des symboles phénoménaux de la puissance navale américaine. Je suis vraiment excité que nous en ayons trois en ce moment. «

S’adressant à l’Associated Press depuis son bureau d’Hawaï, S. Koehler a déclaré que la Chine construisait lentement et méthodiquement des avant-postes militaires dans la mer de Chine méridionale, y mettant des missiles et des systèmes de guerre électronique. Les États-Unis et d’autres alliés et partenaires de la région ont intensifié leurs opérations près des îles artificielles pour tenter de freiner le développement de la Chine, mais rien de tout cela ne semble fonctionner. Koehler a déclaré que, tout récemment, la Chine avait déployé des avions sur le Fiery Cross Reef dans les îles Spratly et les exploitait désormais à partir de là.

Jeudi, les navires de guerre du groupe de frappe US ont été répartis dans toute la région indo-pacifique. L’USS Theodore Roosevelt et son groupe de frappe opèrent dans la mer des Philippines près de Guam. Le groupe de frappe de l’USS Nimitz se trouve dans le Pacifique au large de la côte ouest des États-Unis. L’USS Ronald Reagan a quitté le port du Japon et opère dans la mer des Philippines au sud. Les commandants de la Marine n’ont pas tardé à souligner que des dizaines d’autres navires de la Marine opéraient autour du Pacifique, mais les trois groupes de frappe ont mis un point d’exclamation sur l’engagement de l’Amérique envers la région et ses alliés. Le Roosevelt vient de reprendre ses fonctions après avoir passé plus de deux mois sur la touche à Guam avec une épidémie massive de COVID-19 parmi son équipage. Et un petit nombre de marins sur le Nimitz et le Reagan ont été testés positifs pour le virus, déclenchant des quarantaines et de nouvelles procédures de santé et de sécurité qui devaient être instituées avant que les navires puissent se déployer.

L’OTAN en alerte

S’adressant à la radio de la BBC mercredi, Jens Stoltenberg, S.G de l’OTAN, a déclaré que Pékin se rapprochait de l’Occident de plusieurs manières: via le cyberespace, les télécommunications, les infrastructures essentielles et l’exploration de l’Arctique. «Nous ne pouvons ignorer les conséquences de l’ascension de la Chine. La Chine aura bientôt la plus grande économie du monde. Ils ont déjà le deuxième plus grand budget de défense », avertit-il.

Le chef de l’alliance militaire otanique a également déclaré qu’il était important que la Grande-Bretagne revoie le rôle du géant chinois de la technologie Huawei dans son réseau 5G pour garantir sa sécurité. Il a dit qu’il espérait que le gouvernement britannique concevrait ses réseaux 5G de manière à garantir qu’ils resteront protégés et « sécurisés. »

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été sévèrement critiqué pour sa décision de permettre à Huawei d’aider à la construction du réseau 5G britannique.

Interrogée sur les commentaires de Stoltenberg, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying a déclaré que la Chine ne constitue une menace pour aucun pays et qu’elle espère que l’OTAN pourra voir son développement « rationnellement, » a rapporté Reuters.

J. Stoltenberg a noté que Pékin investit «fortement » des capacités militaires modernes et a ajouté 80 navires à sa marine au cours des cinq dernières années, ce qui équivaut au nombre total de navires appartenant à la Royal Navy britannique.

« La Chine devient une puissance militaire de plus en plus importante et nous devons y faire face », a-t-il dit, ajoutant que l’OTAN doit veiller à ce qu’elle reste une “force forte dans le futur” capable de faire face à un « changement dans l’équilibre mondial du pouvoir. »