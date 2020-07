L’US Navy pointe le danger russe en Méditerranée 

Selon J. Foggo, la Crimée, que la Russie a annexée à l’Ukraine en 2014, et la base de la ville côtière syrienne de Tartous sont devenues les centres de la défense aérienne et de la marine de Russie. La Libye pourrait être la prochaine, a-t-il averti. Le mois dernier, le commandement américain de l’Europe et de l’Afrique a condamné la Russie d’avoir envoyé des mercenaires et plus d’une douzaine de combattants dans un pays d’Afrique du Nord.

L’armée américaine a déclaré que la présence de l’aviation, qui a depuis commencé à fonctionner activement, pourrait être un prélude à l’expansion de la présence militaire russe.

« Réfléchissez maintenant à ce que fait la Russie en Crimée et à Tartous et quel genre de menace elle peut représenter en acquérant un bastion en Libye », a indiqué J. Foggo, cité par le journal américain Star and Strips. « La Russie est déjà une menace pour l’US Navy dans la région, et cela alors que peu de navires de guerre russes sont présents dans la région et que la puissance principale de la flotte russe est dans la partie orientale de la mer Méditerranée », a-t-il ajouté.

Il convient de noter que Washington soutient activement les forces du Gouvernement d’union nationale (GNA) en Libye et qu’il est évidemment prêt à intervenir dans la situation afin d’empêcher la création de nouvelles bases militaires russes en Libye.

Les États-Unis d’Amérique ont, pour la première fois, reconnu la supériorité de la flotte russe dans les eaux de la Méditerranée, après avoir exprimé leur inquiétude quant à l’apparition de sous-marins diesel-électriques russes dans la région, les qualifiant de tueurs secrets de la flotte de l’OTAN.

« La présence croissante russe fait de la Méditerranée orientale l’une des zones les plus militarisées du monde », a déclaré l’amiral en chef de l’US Navy en Europe, avertissant que Moscou pourrait renforcer sa domination dans la région si on la laisse prendre pied en Libye. « La Méditerranée orientale est en train de devenir l’une des régions les plus stressantes du monde », a déclaré l’amiral J. Foggo, chef de la marine américaine en Europe et en Afrique, lors d’un séminaire virtuel organisé par l’Institut international d’études stratégiques.

« Les Russes déploient des sous-marins diesel modernes et silencieux capables de lancer des missiles de croisière Calibre. Un sous-marin de la classe Kilo peut aller n’importe où dans les eaux européennes et toucher n’importe quelle capitale européenne ou nord-africaine depuis la mer », a-t-il déclaré depuis Naples, en Italie, où se trouve le siège de NAVEUR, rapporte la publication militaire américaine.

Il s’agit de la première déclaration publique des États-Unis selon laquelle l’apparition de la flotte russe dans les eaux de la mer Méditerranée a commencé à menacer à la fois les États-Unis et les pays membres de l’OTAN. Les analystes n’excluent pas qu’avec une telle déclaration, J. Foggo ait l’intention de forcer les pays méditerranéens à empêcher les militaires russes de déplacer leurs navires dans cette région.