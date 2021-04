L’utilisation des médias boostée par la crise sanitaire

Depuis le début de la crise sanitaire, la télévision (+68%), les réseaux sociaux (+62%) et la presse électronique (+45%) ont vu leur utilisation augmenter significativement, révèle cette étude intitulée « Covid-19, un an après… Quel impact sur les habitudes du consommateur et sa relation avec les marques et les médias ? ».

« Dans un contexte marqué par une conjoncture si particulière, les marques ont dû s’installer et s’habituer, les médias ont dû se renouveler et les consommateurs ont réagi suivant l’impact qu’a eu la crise sur leurs revenus, avec des priorisations complétement changées et des achats reportés », a affirmé la vice-présidente du GAM, Soumia Chraibi, qui s’exprimait lors de la web conférence. L’impact du digital pendant cette crise était révolutionnaire et énorme, a-t-elle souligné, notant que les médias électroniques ont su rester résilients.

Les résultats de ladite étude, présentés par le président du cabinet LMS-CSA, Abdenbi Louitri, font aussi ressortir que l’utilisation des différents supports médiatiques a augmenté de manière significative, notant que les réseaux sociaux sont souvent utilisés pour communiquer, se divertir et s’informer. Pour ce qui est des attentes des consommateurs à l’égard des marques, près de 40% des foyers pensent que les entreprises devraient faire plus de publicité en période de crise sanitaire, 10% des foyers estiment qu’il faut les arrêter.

Ainsi, 87% des ménages pensent que le contexte devrait être pris en compte dans le contenu des publicités durant la crise sanitaire, alors que 82% des foyers trouvent que les programmes et les campagnes de sensibilisation sur le covid-19 sont très utiles. Concernant les habitudes d’achat et de consommation, l’étude indique que près de la moitié des foyers ont diminué leur fréquence d’achats alimentaires et de biens de consommation depuis le début de la crise sanitaire et près de 40% d’eux ont changé les types de produits alimentaires qu’ils avaient l’habitude d’acheter. En outre, elle fait savoir que l’achat des produits d’habillement, le paiement de services, le service bancaire sur internet ont le plus augmenté. Pour ce qui des équipements internet, 86% des foyers disposent d’un accès internet et la consommation d’internet a augmenté dans 71% des foyers.

S’agissant de l’emploi et l’activité professionnelle, l’étude souligne que 63% des individus actifs étaient en arrêt d’activité durant la période de confinement, 94% des individus ayant été en arrêt d’activité ou ayant perdu leur emploi ont repris leurs activités après la période de confinement.

Pour ce qui est des dépenses, elles ont évolué de manière partagée suivant les foyers, 40% d’entre eux ayant vu leurs charges augmenter, 32% diminuer et près de 28% stagner. Établie auprès d’un échantillon de 2.600 foyers et ciblant l’ensemble des personnes âgées de 15 ans et plus à travers tout le Maroc, cette étude a pour objectif d’évaluer l’impact de la crise sanitaire sur le plan financier, les habitudes de consommation et la relation du consommateur avec les marques et les médias.