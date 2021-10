Lutte anti-Covid-19 : La 3ème dose dans le pipe…

«Suivant les recommandations du comité scientifique national et les recommandations scientifiques internationales, une troisième dose du vaccin anti covid-19 sera administrée dans le cadre de la campagne nationale de vaccination, qui connait depuis son démarrage une dynamique positive et une large interaction des citoyens», affirme le ministère dans un communiqué.

Les démarches et modalités de vaccination à la troisième dose, ainsi que les catégories ciblées, seront communiquées ultérieurement, explique le ministère.

Vu l’importance de renforcer l’immunité chez l’ensemble des Marocains et étrangers résidant au Maroc et afin qu’ils se protègent eux-mêmes et protègent leurs familles de la contamination, ils sont appelés à adhérer à cette opération, souligne la même source.

Le ministère appelle tout le monde à respecter les consignes des autorités sanitaires publiques et à continuer à observer d’une manière stricte les mesures préventives avant et après la vaccination, afin de contribuer à l’effort national visant à endiguer ce virus au Maroc et à progresser vers l’immunité collective.

Pour rappel, le bilan établi vendredi, a recensé 936 cas du nouveau coronavirus. Ainsi, le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire dans le pays a atteint 934 007.Ainsi, 12 110 cas actifs sous traitement ont été signalés. 835 patients restent dans un état critique, dont 55 nouveaux cas lors des dernières 24h. 33 sont sous intubation et 426 sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 a atteint 15,9%.On a aussi signalé pas moins de 1 447 nouvelles guérisons, portant à 907 607 le nombre total, avec un taux de rémission de 97,2%. Comme on a fait état de 19 décès, portant à 14 290 le nombre de personnes mortes de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,5%.

Sur le terrain de la riposte vaccinale, 22 719 086 personnes ont déjà reçula première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 19 197 916 personnes en ont reçu la deuxième.