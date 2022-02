Lutte anti-Covid+ : L’OMS assure que 116 pays restent à la traine

A.G. Tedros, qui s’exprimait lors d’une réunion d’action mondiale contre le Covid-19, a expliqué que « dans certains pays, une couverture vaccinale élevée, combinée à la moindre gravité d’Omicron, conduit à un faux récit selon lequel la pandémie est terminée. Dans le même temps, la faible couverture vaccinale et les faibles taux de dépistage dans d’autres pays créent les conditions idéales pour l’émergence de nouvelles variantes ».

Et d’ajouter: « Nous pouvons maîtriser la pandémie cette année, mais nous courons un risque accru de gâcher cette opportunité. Actuellement, 116 pays sont loin d’atteindre notre objectif commun de vacciner 70 % de la population de chaque pays d’ici le milieu de cette année ».

Il a en ce sens rappelé que grâce à l’accélérateur ACT, dispositif international pour l’accès aux outils de lutte contre le Covid-19, à sa composante COVAX et « à notre partenariat avec l’UNICEF, nous surmontons maintenant certaines des contraintes d’approvisionnement et de livraison auxquelles nous avons été confrontés l’année dernière, avec plus d’un milliard de doses de vaccin expédiées ».

Pour vacciner le monde, « nous demandons à tous les pays de soutenir l’objectif mondial de 70 % fixé par l’OMS », a recommandé A.G. Tedros, qui a demandé à tous les pays de contribuer au financement de l’accélérateur ACT, en particulier pour le besoin immédiat de 16 milliards de dollars américains.

Selon le patron de l’OMS, le renforcement des capacités locales de fabrication de vaccins dans le monde entier, y compris à travers des dérogations temporaires en matière de propriété intellectuelle pour les outils Covid-19, « contribuera à mettre fin à cette pandémie et à assurer notre sécurité à tous ».

A noter que l’OMS prévoit la fin de « la phase aiguë » de la pandémie de Covid-19 cette année, à la condition bien sûr que 70% de la population mondiale soit vaccinée d’ici le milieu de l’année, vers juin ou juillet.