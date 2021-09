Lutte anti-terroriste en Libye : Un facteur de stabilité…

Embarek Al-Khazimi, chef de l’État islamiqueen Libye, a été arrêté mardi 7 septembre, à Bani Walid, sa ville natale située à 170 km au sud-est de Tripoli. L’opération menée par des forces combinées (armée et police du Gouvernement d’Union nationale) a également permis l’arrestation de deux autres terroristes, un Irakien et une personne originaire d’un pays subsaharien. Recherché depuis cinq années pour son implication dans plusieurs attentats, notamment à Syrte, Embarek al-Khazimi était terré dans une maison appartenant à sa famille.

C’est le second revers subi par l’État islamique en Libye en septembre. En effet, vendredi 3 septembre, l’armée du maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est libyen, a annoncé l’arrestation d’Ali Laajili al-Hassnaoui, autre dangereux chef de Daech, dans la région de Sebha.Ce djihadiste a été arrêté dans une maison à Brak al-Shati. Il s’avère qu’Ali Laajili al-Hassnaoui avait commandé l’attaque contre l’importante base aérienne sise dans cette ville le 18 mai 2017. Une opération qui avait tué de nombreux civils et fait 148 morts parmi les hommes du Maréchal Haftar. Elle est considérée comme une des plus meurtrières de la guerre civile en Libye. Ce terroriste était donc activement recherché.

Des observateurs rappellent que cette lutte contre le terroriste est menée en même que le processus de réconciliation nationale. Les autorités ont procédé récemment à la libération de plusieurs figures de l’ancien régime, notamment Saadi Kadhafi, fils de l’ancien dirigeant libyen. Âgé de 47 ans, il a quitté le 4 septembre 2021 la prison de Tripoli où il était détenu depuis 2014. S. Kadhafi s’est envolé dès le lendemain pour Istanbul.

La situation reste cependant très tendue. Depuis quelques jours, des combats entre factions rivales font rage dans le sud de Tripoli. D’avril 2019 à juin 2020, la capitale avait subi une vaste offensive menée par le maréchal K. Haftar. La bataille de Tripoli s’était finalement achevée par le retrait des troupes d’Haftar face à ses adversaires du Gouvernement d’union nationale qui avaient bénéficié de l’appui militaire de la Turquie.