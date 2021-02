Lutte contre la Covid-19: La vaccination élargie aux populations de 60 à 64 ans

Parallèlement à la vaccination des catégories ciblées actuellement, à savoir les plus de 65 ans, l’opération de vaccination sera élargie, à partir du 24 février, à la tranche d’âge de 60-64 ans, ainsi qu’à la première tranche des personnes atteintes des maladies chroniques, dont les maladies cancéreuses et qui bénéficient de régimes de couverture médicale obligatoire (CNOPS, CNSS) et du RAMED, précise un communiqué de la Santé.

A cet effet, le ministère invite à nouveau tous les citoyens appartenant aux catégories ciblées à poursuivre leur adhésion à ce chantier national d’envergure, en vue d’atteindre l’immunité collective, en envoyant un SMS au numéro gratuit 1717 ou en consultant le site liqahcorona.ma pour connaître la date et lieu de vaccination.

Il insiste aussi sur la nécessité de continuer à se conformer aux mesures de prévention avant, pendant et après l’opération de vaccination anti-Covid 19, pour contribuer aux efforts de lutte contre la propagation du virus, notamment après la découverte de nouveaux variants au Maroc.

Dans le cadre de la stratégie de veille génomique mise en place pour traquer les nouveaux variants du Sars-CoV-2, le consortium des laboratoires en charge de la veille génomique et du suivi des souches circulantes au niveau national annonce la détection de 21 nouvelles souches du variant anglais. Ainsi, le nombre total des cas de ce variant s’élève à 24 souches décelées à ce jour, note la même source, précisant que le dispositif de la veille génomique n’a détecté, à ce jour, aucun variant sud-africain ni brésilien sur le territoire national.

Le ministère souligne l’obligation de continuer à se conformer strictement aux mesures préventives, en portant, de façon correcte, le masque de protection, en respectant la distanciation physique de plus d’un mètre, en lavant régulièrement les mains à l’eau et au savon ou par le gel hydroalcoolique.

Il invite aussi le grand public à éviter tout rassemblement et incite les personnes âgées ou souffrantes de maladies chroniques à redoubler de prudence.