Lutte contre la pandémie Covid-19 : Laâyoune dotée d’un hôpital de campagne

L’inauguration de cet hôpital de campagne s’est déroulée en présence notamment du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, du président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, en plus d’élus et responsables locaux.

Installée à proximité du centre hospitalier régional Moulay Hassan Ben Mehdi, cette structure est dotée des équipements et matériels médicaux et paramédicaux modernes, dont un générateur d’oxygène, pour un coût global de 32 MDH, a déclaré à la presse Ali El Haouari, directeur régional de la Santé.

L’hôpital compte 16 lits réservés à la réanimation qui peut atteindre un total de 32 lits et sera le lieu de travail de quelque 30 médecins, dont quatre anesthésiste-réanimateurs, et 52 infirmiers.

En outre, le directeur régional de la Santé a appelé l’ensemble de la population de la région à s’impliquer davantage dans l’opération de vaccination contre le Covid-19 et à veiller au respect des mesures de précaution sanitaires en vigueur.