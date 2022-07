Lutte contre le blanchiment d’argent : Forrester décerne la palme d’or à SAS

Les criminels sont en train d’adopter des solutions de plus en plus sophistiquées en matière de blanchiment d’argent. Les entreprises de services financiers telles que les banques et les assureurs s’appuient sur des solutions AML toujours plus développées pour mieux détecter les crimes financiers.

Sur tous les fournisseurs évalués, c’est SAS® Anti-Money Laundering qui a réussi à obtenir le meilleur score en se démarquant au sein de la catégorie « Offre actuelle ». La solution logicielle de lutte contre le blanchiment d’argent développée par l’IA a engrangé un score global de 4,85 sur 5 et a reçu la meilleure note sur 12 des 13 critères d’évaluation de la catégorie. Dans son évaluation de l’offre actuelle de SAS en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, Forrester note que la solution développée par SAS est « globalement performante et fiable ». Le rapport d’évaluation ajoute que cette solution se caractérise par une « gestion des clés pour le cryptage des données qui est explicitement configurable, tandis que le scoring des risques basé sur des règles et sur l’IA/ML demeure agréable et fonctionnel».

Aux yeux de Forrester, cette solution est également capable de «fournir des recommandations de règles, à l’heure où le flux de travail pour la création de modèles reste fonctionnel et intuitif et que la personnalisation et la convivialité de l’écran de gestion des cas demeurent supérieures. »

Selon une étude mondiale sur la lutte contre le blanchiment d’argent réalisée conjointement par SAS, KPMG et l’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), un tiers des institutions financières vient d’accélérer son adoption de l’IA et de l’apprentissage automatique dans le but de renforcer sa conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, et ce depuis le début de la pandémie COVID-19. A ce titre, les institutions qui sont parvenues à déployer de telles capacités avancées de lutte contre le blanchiment d’argent sont entrain de constater d’énormes avantages.