Lutte contre les discours haineux : Le plaidoyer du Maroc à l’ONU

“Le Royaume du Maroc réitère son engagement indéfectible à la promotion des valeurs de paix, de dialogue entre les religions et les cultures, de respect mutuel et de la dignité humaine, et reste disposé à poursuivre son engagement pour lutter contre les discours haineux”, a indiqué Omar Hilale lors de ce forum organisé à l’initiative du président de l’Assemblée générale de l’ONU sous le thème: “Rôle transformateur de la culture de la paix : Promouvoir la résilience et l’inclusion dans le rétablissement post-Covid”.

Il a ajouté que le Maroc, sous les hautes orientations du Roi Mohammed VI, œuvre inlassablement pour le renforcement des valeurs de paix, d’harmonie et de respect de la diversité culturelle et cultuelle, aux niveaux national, régional et international.

Tout en rappelant que la culture de paix est la raison d’être même de l’ONU, car elle incarne les trois piliers qui guident son action, à savoir: le développement, la paix et la sécurité et les droits de l’Homme, le diplomate a mis en exergue le soutien du Maroc aux efforts des Nations Unies pour faire de la promotion d’une culture de paix et du dialogue entre les religions et les cultures, le centre d’attention de l’ensemble de la Communauté internationale.

“Pour répondre aux nombreux défis que notre monde confronte actuellement, notamment la montée des conflits idéologiques, l’intolérance, le repli identitaire, la violence et l’extrémisme, le Royaume du Maroc, en tant qu’acteur agissant, responsable et actif au sein de la Communauté internationale, est convaincu qu’un renforcement du multilatéralisme et de l’action collective et cohérente de notre organisation en faveur du dialogue, du pluralisme et du respect mutuel, sont indispensables”,a-t-il indiqué.

Dans ce sens, le diplomate a mis en avant la tradition ancestrale du Maroc en matière de promotion du dialogue interculturel, interreligieux et inter-civilisationnel, étant un carrefour de rencontres et de brassage de différentes cultures et civilisations.