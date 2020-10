Nommé en août dernier par la Haut-Commissaire des droits de l’homme Michelle Bachelet, suite à la création de cette mission par les Nations unies en juin, et avec d’autres partenaires à savoir, Tracy Robinson (Jamaïque) et Chaloka Beyani (Zambie et Royaume-Uni), Mohamed Aujjar est revenu sur les prérogatives de la mission et des avancées rencontrées lors de la mise à jour orale de la Mission devant le Conseil des droits de l’homme.

« Le mandat accordé à la FFML est significatif dans sa portée », a déclaré le chef de la mission onusienne à Génève. « En créant la FFML, le Conseil des droits de l’Homme (CDH) a envoyé un signal important aux innombrables victimes en Libye que leur sort n’est pas oublié et que la communauté internationale les soutient, dans la quête de justice et de responsabilité. Nous ne pouvons pas les laisser tomber« , a-t-il affirmé.

« Dans le court laps de temps écoulé depuis le début des travaux de la mission, nous avons déjà rassemblé une quantité importante d’informations pertinentes pour notre mandat à partir de diverses sources qui nous aideront à affiner notre orientation et à définir les priorités d’enquête », a-t-il ajouté, faisant remarquer l’engagement le plus profond de la Mission à remplir cet important mandat « dans le respect des strictes normes d’impartialité, d’indépendance, d’objectivité et d’intégrité morale ».

La mission onusienne dispose d’un large spectre de prérogatives qui lui permettra identifier et documenter les allégations de violations et d’abus du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire qui méritent une attention particulière, a affirmé M. Aujjar.

La mission est appelée à « établir les faits et les circonstances concernant la situation des droits de l’homme dans toute la Libye, et à collecter et examiner les informations pertinentes, à documenter les violations et abus présumés du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire par toutes les parties en Libye depuis le début de 2016, y compris toutes les dimensions sexospécifiques de ces violations et abus, afin de garantir que les auteurs de telles violations et atteintes aient à répondre de leurs actes », a-t-il soutenu.

« Nous apprécions sincèrement la volonté du gouvernement Libyen de s’engager et de coopérer avec la FFML, et nous espérons avoir une relation constructive avec les autorités dans ce processus visant la réalisation de l’objectif de justice et d’établissement des responsabilités en faveur du peuple Libyen », a ajouté le chef de la FFML ajoutant que la mission compte « sur la pleine coopération du Gouvernement Libyen, ainsi que d’autres acteurs et parties prenantes importants », notamment l’appui du Conseil et toutes autres parties « importantes dans ce processus ».

Et d’ajouter que la commission a reçu l’assurance de le Gouvernement libyen, le GNA est prêt à coopérer et recevoir la mission à Tripoli et autres zones sous contrôle territorial. « Nous comptons sur la coopération d’autres entités pour pouvoir accéder à l’intégralité du territoire Libyen dans la mesure du possible« , a-t-il insisté. En ce sens, et dans le cadre des attributions de la mission, le chef de la FFML, a indiqué que « sous réserve de la situation sécuritaire et des restrictions du COVID-19, la FFML entreprendra des missions à Tripoli, Benghazi, Palerme en Italie et au Niger ».