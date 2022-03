M. Benali rempile à la tête du FFD : L’effet H. Chabat a fait pschitt !

Lors de ce Congrès, les rapports financier et moral ont été approuvés à l’unanimité, en plus de l’élection des membres du Conseil national du parti et l’adoption des rapports des commissions du Congrès.

Dans ce cadre, M. Benali a souligné que l’organisation du 6-ème congrès national du FFD à Laâyoune a permis aux militants du parti de s’attarder sur les projets phares de la région et sur les aspects ayant trait au développement dans les provinces du Sud, se félicitant de l’esprit patriotique des populations de ces provinces qui expriment à maintes reprises leur attachement indéfectible aux constantes de la nation et leur mobilisation continue en faveur de la démocratie et le développement global.

Ce Congrès n’a pas été du goût de Hamid Chabat et de ses partisans qui reprochent au patron du FFD d’avoir violé les règles démocratiques les plus élémentaires.