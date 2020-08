M. Benchaâboun détaille le plan de relance à 120 Mrds Dh

Le plan de relance massif programmé pour l’économie nationale avec une mise de 120 MMDH sera opérationnalisé rapidement. C’est ce qu’a affirmé lors d’une conférence de presse tenue mardi, le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohammed Benchaâboun, qui a précisé que la mise en place d’un tel pacte de relance économique et d’emploi comprend des mesures transverses tout en tenant compte des spécificités sectorielles.

Ce pacte, qui sera le fruit d’une ambition commune et partagée par l’ensemble des parties prenantes (Etat et partenaires sociaux et économiques), et le contrat programme relatif à la relance du secteur touristique seront signés courant cette semaine, a fait savoir le Grand argentier qui a expliqué que les mesures sectorielles spécifiques, concernant en particulier les secteurs les plus touchés par la crise, feront l’objet de contrats et de conventions impliquant les fédérations concernées (Contrat-programme 2020–2022 relatif à la relance du secteur touristique en phase post-covid-19). M. Benchaâboun a également précisé que les 120 Mrds Dh qui vont être injectés dans l’économie nationale seront répartis sur les crédits garantis par l’Etat (75 Mrds Dh) et le Fonds d’investissement stratégique (45 Mrds Dh).

Dans le détail, le ministre a précisé que les 45 MMDH sont réservés à l’investissement, notamment l’investissement direct de l’Etat dans les projets d’infrastructure, à travers des partenariats public-privé (PPP) et les participations de l’Etat, par le biais d’un Fonds envisagé pour un certain nombre d’entreprises en mal de fonds propres pour assurer leur développement.

M. Benchaâboun a, dans ce sens, relevé que 15 MMDH seront financés directement par le budget général de l’Etat cette année et seront injectés dans le Fonds d’investissement public, alors que 30 MMDH seront mobilisés auprès d’institutionnels nationaux et internationaux. Il a, à cet égard, souligné qu’il sera procédé à la création d’un Compte d’Affectation Spéciale dédié intitulé « Fonds d’Investissement Stratégique ». Ce dernier verra le jour après présentation et approbation par le prochain Conseil de gouvernement, a indiqué le ministre, ajoutant que ce fonds aura une mission d’appui aux activités de production, d’accompagnement et de financement des grands projets d’investissement public-privé.

La relance par le secteur public

Dans sa présentation, le ministre a fait grand cas de la réforme du secteur public qui a pour but de permettre aux institutions et entreprises publiques de jouer un plus grand rôle dans la relance de l’économie nationale et créer des emplois. L’implication directe et indirecte de ces institutions dépasse les 15% du PIB, a relevé le ministre qui a précisé que l’analyse du secteur des EEP a permis de relever que malgré les différents apports, son développement demeure entravé par un certain nombre de fragilités et d’insuffisances.

En vue de redimensionner et restructurer le secteur des EEP, plusieurs actions seront engagées a annoncé M. Benchaäboun. Il s’agit, pour les EEP non marchands et sociaux, de la réintégration aux ministères concernés de certaines missions après liquidation/dissolution des EEP dont le maintien n’est plus nécessaire, du regroupement de certains EEP dont le maintien serait justifié ou encore de la liquidation / dissolution des EEP dont la mission n’est plus avérée. Quant aux EEP marchands et financiers, les actions prévues sont de renforcer la pérennité du modèle: réduction de la dépendance envers le BGE (capitaux, garantie..), meilleure contribution au BGE (dividendes et redevances…), valorisation du patrimoine, PPP etc.

Le ministre a également annoncé la création de groupes/holdings sectoriels homogènes répondant à des impératifs de taille critique, d’optimisation de la gestion (flux, trésorerie, coûts…), d’attrait pour le marché financier et de concrétisation des nouvelles opportunités offertes par l’intelligence artificielle, la digitalisation, l’économie circulaire.

L’objectif principal de cette réforme est de créer l’Agence nationale chargée de la gestion stratégique des participations de l’Etat. Cette agence aura pour rôle de renforcer davantage le rôle de l’Etat actionnaire, de promouvoir la bonne gouvernance au sein des EEP, d’assurer la gestion stratégique des participations de l’Etat et de suivre la performance des établissements publics.

Aussi, il faudra développer la synergie de travail entre les secteurs pour une meilleure gestion et de meilleurs résultats. Des mesures seront prises dans le cadre de la loi de finances de 2021 pour rassembler un nombre d’entreprises publiques sous la même structure, a affirmé le ministre.

Élargissement progressif des filets sociaux

Pour ce qui est de la généralisation de la protection sociale à l’ensemble des Marocains, étalée sur une période de 5 ans, il a souligné que l’assurance maladie obligatoire (AMO) va être généralisée à partir du 1er janvier de l’année prochaine. « Nous allons entamer tout un ensemble de réformes et d’adoptions de textes notamment législatifs et réglementaires qui permettraient de préparer l’opérationnalisation à partir du 1er janvier », a-t-il noté.

Cette AMO qui va être généralisée va toucher tous ceux qui ne sont pas protégés aujourd’hui, a-t-il dit, notant que cette généralisation vise à assurer à un ensemble de marocains les mêmes prestations de services médicaux et de soins peu importe leurs catégories socio-professionnelles. Le ministre a évoqué, à cet égard, la nécessité de mettre en œuvre certaines réformes, notamment fiscale, afin de garantir une contribution professionnelle unifiée permettant d’un côté aux commerçants et artisans de pouvoir contribuer en fonction de leurs revenus et d’avoir en retour cette protection sociale. La partie généralisation de l’AMO va s’étaler sur 2 ans, a-t-il fait savoir. Ajoutant que la généralisation des allocations familiales, en remplacement des systèmes existants, la mise en chantier de la retraite pour tous, ainsi que l’indemnité pour perte d’emploi, interviendront après.