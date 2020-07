M. Benchhaboun appelle à un effort national pour relancer l’économie 

Lors de son grand oral devant les deux Chambres du Parlement consacré à la présentation du projet de loi de finances rectificative (PLFR-2020) M. Benchaâboun s‘est fondu d’un discours patriotique mobilisateur appelant les forces vives de la nation à mettre de côté leurs divergences pour le salut de la nation.

« J’exhorte l’ensemble des partenaires sociaux et le secteur privé à engager un dialogue responsable autour des défis économiques et sociaux relatifs à la sortie de la crise, à œuvrer sérieusement pour la mise en place d’un pacte collectif qui place l’intérêt suprême de la patrie au-dessus de toute autre considération et à consentir tout l’effort nécessaire pour surmonter cette conjoncture exceptionnelle et gagner le pari de la préservation des emplois », s’est évertué le grand argentier a faire valoir.

M. Benchaaboun a expliqué que l’économie nationale a été impactée par les incidences négatives de la pandémie en raison de l’ouverture du Royaume sur l’extérieur, comme en atteste la comparaison des données du mois de mai avec celles de l’année dernière, notamment celles relatives aux secteurs les plus touchés, à l’instar de l’Automobile, l’Aéronautique et le Textile-habillement.

En effet, selon les indicateurs du PLFR 2020, 94% des établissements hôteliers touristiques classés étaient en arrêt à fin mai 2020, 76% des entreprises l’industrie du textile et du cuir étaient en arrêt en avril 2020 avec une chute cumulée des exportations de 74% à fin mai 2020. L’industrie automobile a accusé une chute drastique de 90% de ses exportations alors que l’aéronautique enregistre une baisse de l’ordre de 76% de ses expéditions. 73% des entreprises des industries mécanique, métallurgique et électrique étaient en arrêt en avril et au ralentit durant le mois de mai 2020, et 56% des entreprises des BTP sont en arrêt en avril en plus d’une baisse des ventes de ciments de 55%.

Le ministre a également insisté sur l’importance de tirer les enseignements de cette crise sanitaire, de privilégier l’intérêt suprême de la nation et d’orienter l’intelligence collective de l’ensemble des acteurs, y compris le gouvernement, le parlement, les collectivités territoriales, le secteur privé et les partenaires sociaux, vers l’élaboration de mécanismes à même de permettre de transcender les conséquences négatives de cette crise.