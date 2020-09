M. Cohen déroule un tapis de (dis)qualificatifs contre D. Trump

Dans son livre « Disloyal : A Memoir », qui sort ce mardi 8 septembre, Michael Cohen décrit un Donald Trump similaire à celui évoqué dans des ouvrages sortis ces dernières semaines. « Menteur », « tricheur », « fraudeur », « intimidateur », « raciste », « escroc » : l’ancien avocat multiplie ainsi les adjectifs peu flatteurs pour parler du président américain, son ancien client. Il assure que le candidat à sa réélection le 3 novembre lui aurait dit, par exemple, que les Noirs et les Latinos étaient « trop stupides » pour voter pour Donald Trump. L’ancien avocat du Président insiste également sur le mépris et l’obsession du milliardaire pour Barack Obama. À en croire l’avocat, qui publie une photo de la scène dans son livre, Donald Trump aurait même recruté un faux Obama pour le rabaisser et le renvoyer. Donald Trump aurait gardé une vidéo de cette mise en scène.

Ces révélations font déjà du bruit. Pourtant, jusqu’à il n’y a pas si longtemps, M. Cohen faisait partie du cercle très rapproché de D. Trump. Il a été son avocat entre 2006 et 2018. Il a été condamné à trois ans de prison ferme pour avoir menti au Congrès afin de protéger le président dans des affaires liées à la campagne de 2016.

La Maison Blanche a publié un communiqué décrivant M. Cohen comme « un criminel en disgrâce qui a perdu toute crédibilité ». « Il n’est pas surprenant de voir sa dernière tentative de tirer profit de mensonges », conclut le communiqué.