M. Hafidi poursuivi pour soutien aux enseignants contractuels : Syndicalistes et ONG dénoncent une dérive

Mohamed Hafidi est poursuivi pour un post sur Facebook, publié en mars dernier, en solidarité avec des enseignants contractuels. L’activiste y avait déclaré son soutien aux enseignants en dénonçant l’intervention musclée des forces de l’ordre pour disperser leurs manifestations.

Le sit-in a été marqué par la participation de plusieurs organismes, tels que l’Association marocaine des droits humains, Attac Maroc et la Coordination des enseignants contractuels.

Le syndicat national de l’enseignement à Drâa-Tafilalet et l’AMDH ont fustigé une atteinte à la liberté d’opinion et d’expression garantie par les pactes internationaux des droits de l’Homme et le droit marocain. Ils ont informé que le parquet accuse l’activiste d’«incitation à la grève».

Il y a quelques jours, M.Hafidi a révélé les raisons de sa convocation par la police judiciaire de la ville, en confirmant que les questions de l’enquête sont liées à un post qu’il a publié sur son mur en mars 2021 condamnant «l’intervention barbare et lâche» contre les enseignants contractuels et «les abus» et la «violence excessive» auxquels ils ont été soumis.