M.J. Zarif met en garde les USA et alerte l’ONU sur la livraison de pétrole au Venezuela

3477Samedi, l’agence de presse iranienne Fars, proche des ultraconservateurs, a affirmé avoir reçu des informations faisant état du déploiement de quatre navires de guerre américains dans les Caraïbes pour « une possible confrontation avec les pétroliers iraniens ».

Dans une lettre adressée au patron de l’ONU Antonio Guterres, M. J. Zarif a mis en garde contre « les mouvements américains de déploiement de la marine dans les Caraïbes afin d’intervenir et de perturber le transfert de pétrole iranien au Venezuela ».

Toute action serait « illégale et (constituerait) une forme de piraterie », a-t-il ajouté, précisant que les Etats-Unis seraient tenus pour responsables « des conséquences de toute mesure illégale ».

Elliott Abrams, l’émissaire américain pour le Venezuela, a affirmé début mai que ce pays d’Amérique latine, à court d’argent, payait en or l’Iran pour remettre sur pied son industrie pétrolière en difficulté, dénonçant une coopération grandissante entre ses deux ennemis, la République islamique et le président socialiste vénézuélien Nicolas Maduro.

L’Iran a rejeté ces accusations, affirmant que Washington voulait faire pression sur les deux pays et perturber leurs liens commerciaux.

L’administration du président américain Donald Trump a mis en place des sanctions unilatérales destinées à mettre fin aux exportations de pétrole de l’Iran et du Venezuela, tous deux des producteurs majeurs de brut.

L’adjoint de M. J. Zarif, Abbas Araghchi a convoqué l’ambassadeur suisse à Téhéran, qui représente les intérêts américains en Iran, afin de lui transmettre « ce sérieux avertissement ».

Selon lui, toute menace potentielle contre les pétroliers iraniens entraînerait « une réponse rapide et décisive ».

Le Venezuela dispose des plus importantes réserves connues de pétrole dans le monde, mais les analystes estiment que le secteur opère en dessous de ses capacités en raison de la corruption et du manque d’investissements dans la maintenance. N. Maduro a résisté à plus d’un an d’efforts américains pour le destituer et conserve le soutien de l’armée. L’économie iranienne a également souffert du rétablissement en 2018 de sanctions américaines après le retrait unilatéral de D. Trump de l’accord international sur le nucléaire iranien.