M. Laenser boude 2m : Le MP tacle et la chaine publique et le PPS

Le MP a annoncé, dans un communiqué de son secrétariat général, qu’il avait reçu une « invitation à participer à une émission sur les élections de 2021, et après avoir examiné le contenu de l’invitation et la programmation de l’accueil des chefs de partis, le mouvement populaire a constaté que l’approche adoptée dans la programmation des épisodes est préférentielle ». Car, poursuit le MP, 2m a accueilli certains chefs de partis en solo tout en programmant d’autres en duo.

« Après avoir souligné cette remarque, l’animateur de l’émission en a été avisé oralement avant qu’une réponse par lettre officielle ne soit envoyée aux services de la deuxième chaîne », indique ledit communiqué. « À travers cette lettre, nous avons confirmé la volonté du MP de participer à ce programme important, en cas de révision et de correction de cette remarque », tient à préciser le MP.

Regrettant que 2m n’ait pas adhéré à sa demande, la formation dirigée par M. laenser annonce qu’elle a « émis des réserves sur la participation à ce programme sous sa forme proposée ».

« Nous ne pouvons qu’exprimer à l’opinion publique nationale que le Parti du Mouvement populaire restera tel qu’il était ouvert à divers médias, dans le cadre du respect du principe de l’égalité des chances entre tous les spectres politiques », a conclu le communiqué accusant implicitement 2m de partialité et de soutien à des partis politiques au détriment d’autres.

En taclant 2m de la sorte, le message du MP qui reste mesuré n’en est pas moins clair à l’endroit d’une formation politique en particulier. Pour rappel, Jamaâ Goulahsen qui anime l’émission « Elections 2021 », avait reçu le secrétaire général du Parti du socialisme et du progrès (PPS) seul alors que ce parti pèse moins que le MP en termes de représentativité au Parlement.