M. Ould Abdelaziz placé en garde à vue à Noukchott !

Lundi, en fin de soirée, l’ancien président était toujours dans les locaux de la sûreté. « L’ancien président a reçu une convocation vers 16h et pour 17h30, un délai déraisonnable et peu conforme au droit applicable en Mauritanie », explique l’avocat qui a accompagné son client à la Sûreté nationale. Là, l’avocat a été prié de partir ; une situation qu’il conteste : tout citoyen a droit à un avocat, argumente maître Taghioullah Aïda. « On est surpris de cette manière de traiter l’ancien président. L’État a le droit de poursuivre et d’enquêter mais tout citoyen a droit à une assistance juridique », poursuit l’avocat.

L’ex-président a donc été placé en garde à vue la veille d’une conférence de presse qu’il comptait organiser afin probablement de se défendre face aux graves accusations portées contre lui, sa famille et toute une kyrielle d’anciens ministres déjà auditionnés et placés sous contrôle judiciaire. Ironie du sort, M. Abdel Aziz est gardé à vue dans la villa située dans l’enceinte de l’Ecole de la Police sise Nouakchott. Une villa où il avait lui-même gardé Abdallahi Senoussi, patron des renseignements militaires libyens sous le règne de Kadafi, avant de le livrer à la Libye contre un montant de 200 millions de dollars.

Les policiers mènent des investigations sur de présumés cas de corruption et de détournements de biens publics pointés dans un rapport d’enquête parlementaire sur la gestion de l’ancien président, entre 2008 et 2019. Un rapport validé par l’Assemblée nationale le 28 juillet et transmis à la justice le 5 août.

Plusieurs ministres et anciens Premiers ministres du régime Aziz, ont été déjà entendus par la police sur l’attribution douteuse d’un marché de construction d’un terminal à conteneurs au port de Nouakchott. La police a confisqué les passeports des anciens membres du gouvernement Aziz.