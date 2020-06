M.Pompeo veut lever des millions de dollars pour contrer Daech

Lors d’une réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères de la Coalition internationale destinée à passer en revue les prochaines étapes de la campagne anti-terroriste, le chef de la diplomatie US a déclaré que s’il « est vrai que la pandémie met tous nos budgets sous une énorme pression”, il n’en reste pas moins que « nous exhortons vos nations à contribuer à atteindre notre objectif de plus de 700 millions de dollars pour 2020”, Il a ajouté lors de cette réunion coprésidée avec son homologue italien, Luigi Di Maio, que ces fonds “soutiendront notre travail avec des partenaires locaux pour poursuivre les cellules et les réseaux d’EI en Syrie et en Irak”.

Au cours de cette réunion virtuelle qui a rassemblé 31 représentants de pays membres, dont le nouveau Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi, le Secrétaire d’Etat américain a rappelé qu’un an après “la défaite territoriale du califat” de Daech, la mission doit continuer pour “éradiquer les cellules et les réseaux de l’EI et fournir une assistance à la stabilisation des zones libérées en Irak et en Syrie”.

L’agenda fixé pour cette réunion est de discuter des moyens de “maintenir une pression continue sur les restes de l’Etat islamique en Irak et en Syrie et de renforcer notre approche collective pour vaincre les ambitions mondiales de Daech”, tout en gérant les défis auxquels la Coalition est confrontée en raison de la pandémie de COVID-19, avait indiqué le département d’Etat américain dans un communiqué.

La diplomatie US assure également que les États-Unis, et la coalition mondiale de 82 membres qu’ils dirigent, restent pleinement attachés à la défaite durable de Daech, qui est essentielle à la sécurité américaine et à celle de leurs partenaires et alliés.