M. Sall s’ouvre à l’opposition pour mieux diriger le Sénégal

C’est un nouveau gouvernement « d’ouverture et d’unité » qui a été dévoilé ce dimanche au Sénégal. Un gouvernement qui se veut rajeuni, avec l’entrée de plusieurs membres de l’opposition « dans la dynamique du consensus issu du dialogue politique » lancé suite à la réélection de Macky Sall en février 2019.

Sept nouvelles personnalités font leur entrée dans ce « gouvernement de combat et de résultats » composé de 33 ministres et quatre secrétaires d’Etat. Parmi eux, des membres de l’opposition comme Oumar Sarr, ancien cadre du Parti démocratique sénégalais (PDS) d’Abdoulaye Wade. Il a été nommé ministre des Mines et de la Géologie.

Mais la surprise vient surtout de la nomination d’Idrissa Seck à la présidence du Conseil économique social et environnemental. Le chef du parti d’opposition Rewmi, arrivé deuxième à la présidentielle de 2019, devient alors la troisième personnalité de l’Etat. Plusieurs poids lourds du parti présidentiel l’APR n’ont pas été reconduits, comme Amadou Ba, ancien ministre des Affaires étrangères, et Aly Ngouille Ndiaye, ex-ministre de l’Intérieur

La grande nouveauté vient de la création d’un ministère de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel, afin de répondre au développement national dans le contexte post-Covid19. La nouvelle équipe gouvernementale appelée à se retrouver ce mercredi en Conseil des ministres, démarrera son action sur le chapeau des roues. De nombreux défis socioéconomiques sont à relever en cette période de pandémie.

L’ouverture consacrée de la sorte par le chef de l’État ne fait pas oublier que l’ouverture sur l’opposition relève de calculs politiciens des plus fins. Si les mandats présidentiels ont été réduits à deux, conformément aux dispositions de la Constitution réformée, il n’en reste pas moins que M. Sall dispose d’une marge de manœuvre non négligeable. Le débat pourrait s’engager autour du «reset» que la réforme constitutionnelle charrie dans son sillage en offrant à l’actuel Président la possibilité de briguer un troisième mandat. Sans pour autant que l’exégèse soit remise en cause puisque le chef de l’État dispose d’une large majorité au parlement. Et l’ouverture vers l’opposition pourrait consacrer la thèse selon laquelle M. Sall est toujours apte à se représenter…