Madaëf Eco6 : Les lauréats de la 5ème édition dévoilés

À l’issue d’une première étape de pré-sélection, le jury, composé des principaux partenaires de cette édition, à leur tête le Centre régional d’investissement Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ainsi que des représentants de Madaëf, a procédé à l’évaluation de 20 candidatures, indique Madaëf dans un communiqué.

Après délibérations, le jury a retenu 11 projets en ligne avec les univers de l’édition, à savoir les services aux unités hôtelières, la valorisation de l’artisanat et du terroir, les activités nautiques et balnéaires, les animations culturelles et artistiques, les activités sportives et de bien-être ainsi que la promotion de l’arrière-pays. Cette sélection finale s’est déroulée lors de “PitchingDays” qui ont eu lieu les 24 et 25 septembre 2021 au Radisson BluResort Al Hoceima, fait savoir le communiqué.

“Une étape qui tombe à point nommé avec la célébration de la Journée Mondiale du Tourisme consacrée cette année au “tourisme pour une croissance inclusive”,Madaëf Eco6 s’inscrivant parfaitement dans une démarche « d’inclusion sociale et de forte additionnalité locale, particulièrement dans son édition dédiée à Al Hoceima”, souligne la même source.

Les projets sélectionnés lors de cette édition sont “MoroccoCorpogames” (évènementiel sportif pour entreprises), “PikalaFamily” (mobilité douce / loisirs), “Ecomoove” (mobilité douce / loisirs), “Coopérative TouratMzema” (valorisation de l’artisanat), “Coopérative Copitadal” (valorisation de l’artisanat) et “Bio Market” (valorisation des produits du terroir).

Il s’agit également de “Coopérative agricole Al Hikma” (valorisation des produits du terroir), “Terre Mer Adventure” (découverte de l’arrière pays), “Anas For Diving and marine sports” (plongée et activités nautiques), “MoroccanDiving Center” (plongée et activités nautiques) et “Al Hoceima Paradise 7” (activités nautiques). Les lauréats de cette 5ème édition bénéficieront d’un partenariat en vue d’accéder aux six plateformes d’accompagnement de Madaëf Eco6, qui comprennent notamment un accompagnement professionnel, un accès aux marchés auprès des unités partenaires de l’édition, un accès à des solutions de financement bancaire, ainsi que des avantages exclusifs Eco6.

Le programme Madaëf Eco6, qui compte actuellement 5 éditions à son actif “TaghazoutBay”, “Madaëf Golfs”, “SaïdiaResorts”, “TamudaBay”, et “Al Hoceima”, posera ses valises à Fès avec le lancement prochain de sa 6ème édition.