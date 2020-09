Maghreb Oxygène grippé au 1er semestre

Durant le premier semestre 2020, le résultat d’exploitation de Maghreb Oxygène a fléchi de 9,9 MDH par rapport à la même période de 2019 pour s’inscrire à 1,1 MDH et le chiffre d’affaires consolidé a régressé de 7,3% passant de 119,4 MDH à 110,7 MDH à fin juin 2020, selon la même source. Le résultat net social de l’entreprise ressort également en baisse de 8 MDH par rapport à l’année précédente affichant un déficit de 1,5 MDH.

Le chiffre d’affaires social de Maghreb Oxygène a connu une baisse de 8% se chiffrant à 111,4 MDH contre 121,1 MDH au cours du premier semestre de 2019, note l’entreprise qui explique ce repli par l’effet combiné de l’arrêt de l’activité enregistré chez plusieurs opérateurs industriels et PME entraînant une baisse de la demande en gaz industriel ainsi que l’effet mécanique qu’a enregistré le mois de Ramadan sur la consommation et les ventes du CO2 destinés au secteur agroalimentaire. Pour sa part, le résultat d’exploitation social s’est contracté à 0,4 MDH contre 11,5 MDH lors du premier semestre 2019 en raison de la baisse du chiffre d’affaires et de l’augmentation des charges opérationnelles (+2 MDH).