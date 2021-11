Maghrebail: Le CA en hausse

Au troisième trimestre 2021, le chiffre d’affaires a atteint 899 MDH, contre 919 MDH au T3-2020, fait savoir Maghrebail dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels. L’encours net comptable s’est chiffré, quant à lui, à plus de 10,61 MMDH au titre des neuf premiers mois de 2021, en baisse de 6,64% par rapport à la même période de 2020.

Le crédit-bail mobilier représente 56% et le crédit-bail immobilier occupe 44% de l’encours net comptable. Sur les trois premiers trimestres, la production de Maghrebail s’est élevée à 1,998 Mrd DH, contre 1,346 Mrd DH un an plus tôt. Les acquisitions d’équipements se situent à 1,595 Mrd DH et le crédit-bail immobilier à 403 MDH. Ces chiffres représentent une hausse respectivement de 44,62% et 65,38% par rapport à fin septembre 2020.

En ce qui concerne l’endettement global, il s’est chiffré à 9,62 Mrds DH à fin septembre 2021, contre 10,7 Mrds DH à la même période de 2020. Les crédits bancaires se sont établis à 6,46 Mrds DH et les Bons de société de financement (BSF) à 3,156 Mrds DH.