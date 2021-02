Mahmoud Cherki, ancien DTN: « Le Handball national en régression »

Mahmoud Cherki est le premier directeur technique national de la Fédération Royale Marocaine de Handball. Un cadre technique hautement qualifié . Suite à la très modeste participation de la sélection marocaine au mondial pour la septième fois, Mahmoud Cherki livre son point de vue sur le Handball national au Maroc. Sans langue de bois, Mahmoud Cherki dresse un tableau pas reluisant. Le Handball national comme d’autres sports collectifs souffrent de problèmes structurels face à un ministère qui galère avec des dirigeants fédéraux de pacotille.

« Le Handball performant et compétitif est un produit des grands clubs , gérés par des hommes de grandes dimensions et des directions techniques de professionnels .L ‘amateurisme ne mène pas aux podiums .De nos jours les grands clubs ont disparu et le HB national ne cesse de régresser..

Ses gestionnaires compétents ont déserté la scène qui ne convenait plus à leur statut.

Pour mémoire et pour l ‘Histoire :

– Au mondial junior de Suède 1976 , la sélection nationale n ‘avait perdu contre le DANEMARK que par 18 – 24 ..

Aujourd’hui le DANEMARK est champion du monde et notre HB 29ème sur 31 après le retrait du Cap vert….

– En coupe de Palestine en 1977 , la sélection nationale est médaillée d ‘ ARGENT et l ‘ Égypte en Or ..

Aujourd’hui l ‘Égypte est 7ème à l ‘ échelle mondiale et le Maroc 29ème…

– Au mondial d’Égypte en 1999 , le Maroc a fait match-nul contre la Tunisie 23 – 23 , match nul contre l ‘ Argentine 21 – 21 et match nul contre l ‘ Algérie 19 – 19

Et contre le DANEMARK il n ‘ a perdu que par 19 – 20 .

Aujourd’hui le DANEMARK est champion du monde , les autres pays nous devancent et le Maroc 29 sur 31 .

Depuis le mondial 2007 , le Handball national a mis 14 ans pour se requalifier au mondial d ‘ Égypte 2021 dans les conditions que tout le monde connaît pour occuper une 29ème place en fin du peloton…

Aucun doute que la régression du Handball national va poursuivre son chemin tant qu’ il est géré par les mêmes individus qui l’ont conduit au rang actuel…

Et qui ne sont pas les meilleurs ..

La lettre royale , dépêchée aux assises de Skhirate de 2008 évoque en termes clairs , les intrus , les opportunistes et les incompétents qui peuplent les clubs et les fédérations ..JE CRIE HAUT ET FORT qu’ ‘ il temps de donner à LA LETTRE ROYALE , LES DIMENSIONS QU’ ELLE MÉRITE ..et par suite logique exiger les résultats et les comptes… »