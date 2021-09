Majorité gouvernementale : Le PI avance la date de réunion de son Conseil national

Le parti de l’Istiqlal a indiqué, via un communiqué, que cette décision a été prise «suite à la rencontre du Secrétaire général du parti, M. Nizar Baraka, le lundi matin 13 septembre 2021, avec M. Aziz Akhannouch, après à sa nomination par Sa Majesté le Roi, en tant que chef du gouvernement».

La décision est expliquée également par «l’offre faite par le chef du gouvernement» ainsi que les lois internes de la formation, qui énoncent que le Conseil national du parti, plus haut organe décisionnel après le congrès, doit se réunir pour émettre un avis. «Vu la nécessité nouvelle et urgente qui impose d’accélérer la convocation de la session extraordinaire du Conseil national du parti, qui devait se tenir samedi 25 septembre 2021, il a été décidé d’avancer la cette session extraordinaire, qui se tiendra, le samedi 18 septembre 2021, par visioconférence, à partir de trois heures (15h00) de l’après-midi», précise l’Istiqlal.

Le parti dirigé par N. Baraka indique également que l’ordre du jour de cette session comprend un point «unique» relatif à «l’évaluation des résultats électoraux et les perspectives d’alliances politiques futures». Elle sera marquée par un discours de Chiba Maa Al-Ainin, président du Conseil national, une présentation du secrétaire général du parti et une discussion générale avant d’être sanctionnée par une déclaration finale.

La formation dirigée par N. Baraka s’est classée troisième aux législatives du 8 septembre, avec 81 des 395 sièges de la Chambre des représentants.