Managem améliore son CA de 10% à fin juin

Cette évolution est marquée par la forte baisse des cours du zinc (27%), du cuivre (12%) et du cobalt (22%), atténuée par la hausse du cours de l’Or (+24%) et de sa production (+23%) grâce à la montée en régime du projet d’extension de l’usine de traitement au Soudan, indique Managem dans un communiqué. Elle est également marquée par l’amélioration des fondamentaux de l’activité cuivre (+7%) due à la consolidation des productions des mines d’Oumjrane et Bleida et par le léger repli des productions de l’argent (-12%), du cobalt (-8%) et du zinc (-9%) en raison notamment des perturbations causées par la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), ajoute la même source.

Au titre des six premiers mois de 2020, Managem a réalisé un Capex (dépenses d’investissement de capital) de 1,36 Mrds Dh en hausse de 71% par rapport à la même période de l’année précédente. « À cet égard, environ 60% ont été investis au cours du 1er semestre dans le projet aurifère TRI-K en Guinée dont la construction est à mi-chemin », précise le Groupe.

S’agissant de l’endettement net, il a atteint 5,1 Mrds Dh, en hausse de 930 MDH par rapport à fin 2019, « marqué par l’effort d’investissement du Groupe pour accompagner les projets de développement en Afrique ». Managem a pris toutes les dispositions nécessaires pour protéger la santé de l’ensemble de ses collaborateurs et de leurs familles. Afin de limiter les impacts sur ses opérations, le groupe a mis en place des plans de continuité des activités.