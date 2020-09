Manama dans les pas d’Abou Dhabi pour se rapprocher de Tel-Aviv

Le Président américains a annoncé vendredi 11 septembre que Bahreïn et Israël allaient normaliser leurs relations, un mois après l’accord historique liant Abou Dhabi à Tel-Aviv. «Encore une percée historique aujourd’hui!», a écrit sur Twitter le locataire de la Maison-Blanche. «Nos deux grands amis Israël et Bahreïn ont conclu un accord de paix», a-t-il ajouté.

Dans la foulée, le Premier ministre israélien a confirmé cette annonce. «Citoyens d’Israël, je suis ému de vous informer que ce soir nous parviendrons à un autre accord de paix avec un autre pays arabe, Bahreïn. Cet accord s’ajoute à la paix historique avec les Émirats arabes unis», a déclaré B. Netanyahou dans un communiqué cité par l’AFP.

Dans un communiqué commun entre les États-Unis, Israël et Bahreïn, qui n’a pas tardé à suivre, les dirigeants des trois pays annoncent l’établissement de relations diplomatiques entre Israël et le royaume de Bahreïn.

La normalisation des relations entre Israël et les alliés des États-Unis au Moyen-Orient, y compris les riches monarchies du Golfe, est un objectif clé de la stratégie régionale de D.Trump, rappelle l’AFP.

Le communiqué commun diffusé par Washington précise que Bahreïn se joindra à une cérémonie de signature prévue mardi à la Maison-Blanche en présence du Premier ministre israélien.

La décision de Manama d’établir des relations avec Tel-Aviv contribue à «la sécurité, la stabilité et la prospérité» de la région, a déclaré le même jour Khaled Al Khalifa, un conseiller du roi de Bahreïn. Cette initiative «envoie un message positif et encourageant au peuple d’Israël qu’une paix juste et globale avec les Palestiniens est la meilleure voie», a-t-il indiqué dans un tweet.

La réaction des Palestiniens ne s’est pas fait attendre. L’Autorité palestinienne et le mouvement Hamas ont fustigé l’accord en question. «L’accord entre Bahreïn et Israël est un coup de poignard dans le dos de la cause palestinienne et du peuple palestinien», a déclaré à l’AFP Ahmad Majdalani, ministre palestinien des Affaires sociales. Le Hamas a dénoncé une «agression» portant un «grave préjudice» à la cause palestinienne.

Une source israélienne de haut rang avait indiqué cette semaine à l’AFP que Bahreïn était le candidat le plus près d’un accord avec Israël, sans toutefois donner de date précise pour une éventuelle entente entre les deux pays.

Petite monarchie pétrolière du Golfe, Bahreïn était notamment représenté à Washington fin janvier lors de la cérémonie d’annonce de l’«Accord du siècle», ce plan de l’administration Trump pour le Moyen-Orient, qui prévoit la normalisation des relations entre des pays arabes et Israël, l’annexion de pans de la Cisjordanie occupée par l’État hébreu, la consécration d’Al-Qods comme capitale de l’entité sioniste et la création d’un État palestinien sur un territoire réduit.

Quelques heures avant l’annonce officielle, les informations concernant cet accord sont d’abord apparues dans le journal israélien Jerusalem Post avant d’être confirmées par le média US Axios.

La fille du Président américain Ivanka Trump s’est également félicitée de ce «deuxième accord entre Israël et une nation arabe» conclu en l’espace d’un mois. «La semaine dernière, Jared [Kushner, ndlr] a rencontré le roi Hamed ben Issa Al Khalifa et le prince héritier Salman [ben Hamad Al Khalifa, ndlr], une belle préfiguration de l’accord de paix historique d’aujourd’hui entre Israël et Bahreïn qui établit des relations diplomatiques complètes», a-t-elle ajouté sur Twitter.