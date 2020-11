Manama perd le prince qui a étouffé le printemps du Bahreïn

Personnalité controversée durant son mandat, le prince Khalifa était très impopulaire auprès de la population qui réclamait des réformes constitutionnelles dans ce petit pays du Golfe.

Son départ était réclamé par les manifestants qui avaient occupé la place de la Perle de Manama pendant un mois, en février 2011. Cette place a été rebaptisée par des milliers de manifestants « place Tahrir » (épicentre au Caire de la révolte ayant chassé l’ex-président égyptien Hosni Moubarak du pouvoir en 2011), les protestataires réclamant une véritable monarchie constitutionnelle et des réformes politiques. Mais le soulèvement a été écrasé à la mi-mars après l’entrée de troupes du Golfe, notamment saoudiennes.

Cheikh Khalfia a été accusé d’incarner la ligne dure du régime en s’opposant à toute réforme politique et en réprimant systématiquement les dissidents. Réputé proche de Riyad, cet homme politique inamovible a adopté la plus grande fermeté contre le mouvement contestataire qui ont manifesté pour demander des changements à la faveur du Printemps arabe de 2011. La répression fut sanglante. Les principaux mouvements d’opposition ont été dissous et des dizaines de dissidents ont été emprisonnés et déchus de leur nationalité.

Cette répression, dénoncée par des organisations de défense des droits humains, n’a pas mis en péril la relation entre Manama et Washington.